Galaxy A57 : Pourquoi payer moins ne veut pas dire garder son smartphone moins longtemps

D'après une étude sur les critères d'achat des utilisateurs, l'autonomie, la durabilité et le prix priment désormais sur la recherche des performances. Le Samsung Galaxy A57 répond directement à ces attentes, car il est commercialisé avec un suivi logiciel très étendu de 6 ans. Et avec un prix qui s'affiche actuellement à moins de 310 € sur Amazon, c'est un vrai bon plan !

Fiche technique et suivi logiciel jusqu'en 2032

Pour ce prix, le Galaxy A57 intègre un écran AMOLED de 120 Hz, un processeur compatible 5G et une batterie de 5 000 mAh offrant jusqu'à deux jours d'autonomie en usage classique.

Son point fort réside dans son support matériel et logiciel, car Samsung garantit 6 ans de mises à jour système et de sécurité sur ce modèle. L'appareil recevra donc des correctifs Android jusqu'en 2032.

✅ Les points forts Tarif direct sous les 310 € sur Amazon.

sur Amazon. Mises à jour garanties pendant 6 ans (jusqu'en 2032).

(jusqu'en 2032). Écran AMOLED 120 Hz et autonomie de deux jours. ⚠️ À garder en tête Bloc de charge non fourni dans la boîte.

Un achat axé sur la durée

À moins de 310 €, le Galaxy A57 combine donc un tarif accessible et un engagement logiciel long terme, évitant de devoir remplacer son téléphone au bout de deux ou trois ans, ce qui en fait un très bon investissement.