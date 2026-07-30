Galaxy A57 : Pourquoi payer moins ne veut pas dire garder son smartphone moins longtemps

Acheter un téléphone à plus de 1 000 € n'est pas (plus) nécessaire pour bénéficier d'un suivi matériel et logiciel long. Aujourd'hui, le Galaxy A57 est disponible sur Amazon pour moins de 310 €.

Rémi Deschamps - publié le 30/07/2026 à 12h15
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Schéma des caractéristiques des capteurs photo d'un smartphone violet : 12 MP, 8 MP, 50 MP et 5 MP.

D'après une étude sur les critères d'achat des utilisateurs, l'autonomie, la durabilité et le prix priment désormais sur la recherche des performances. Le Samsung Galaxy A57 répond directement à ces attentes, car il est commercialisé avec un suivi logiciel très étendu de 6 ans. Et avec un prix qui s'affiche actuellement à moins de 310 € sur Amazon, c'est un vrai bon plan !

 

Fiche technique et suivi logiciel jusqu'en 2032

Pour ce prix, le Galaxy A57 intègre un écran AMOLED de 120 Hz, un processeur compatible 5G et une batterie de 5 000 mAh offrant jusqu'à deux jours d'autonomie en usage classique.

Son point fort réside dans son support matériel et logiciel, car Samsung garantit 6 ans de mises à jour système et de sécurité sur ce modèle. L'appareil recevra donc des correctifs Android jusqu'en 2032.

✅ Les points forts

  • Tarif direct sous les 310 € sur Amazon.
  • Mises à jour garanties pendant 6 ans (jusqu'en 2032).
  • Écran AMOLED 120 Hz et autonomie de deux jours.

⚠️ À garder en tête

  • Bloc de charge non fourni dans la boîte.

Un achat axé sur la durée

À moins de 310 €, le Galaxy A57 combine donc un tarif accessible et un engagement logiciel long terme, évitant de devoir remplacer son téléphone au bout de deux ou trois ans, ce qui en fait un très bon investissement.

L'avis de la rédaction : Proposé sous la barre des 310 € sur Amazon, le Galaxy A57 associe un tarif raisonnable pour 2026 à un support logiciel de 6 ans. Probablement l'un des meilleurs choix du moment si vous avez besoin d'un smartphone orienté multimédia.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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