Incassable : 3 smartphones qui encaissent l'eau, la poussière et les chocs

Sur le plan du design, ces trois mobiles racontent trois philosophies de la robustesse. Le Samsung Galaxy XCover 7 assume un gabarit épais (10,2 mm) et lourd (240 g) qui traduit sa vocation de terrain, avec un châssis renforcé pensé pour les environnements difficiles. Sa coque se décline uniquement en Noir, un choix sobre adapté aux usages professionnels.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra vise au contraire l'élégance sans céder sur la solidité, avec un cadre en titane grade 5 et une face avant en Gorilla Armor, pour 219 g et 8,2 mm d'épaisseur, en finitions Titane Bleu, Noir, Gris ou Argent. Le Motorola Edge 60 Pro joue la carte de la finesse (8,6 mm, 205 g) dans des coloris Bleu, Vert et Raisin. Côté étanchéité, les trois modèles partagent la certification IP68, qui garantit une résistance à la poussière et à une immersion temporaire dans l'eau.

Quel mobile résiste le mieux aux chocs et à l'eau ?

Sur la résistance pure, le Galaxy XCover 7 prend l'avantage. Sa construction renforcée est conçue pour encaisser les chutes et les manipulations rugueuses, un atout que LesMobiles retient comme sa qualité première.

Sa certification IP68 lui permet de survivre à une immersion, et son écran LCD limite les risques de casse coûteuse par rapport à une dalle premium.

Le Galaxy S25 Ultra suit avec une approche différente : son cadre en titane grade 5 et son verre Gorilla Armor résistent aux rayures et aux torsions du quotidien tout en gardant un profil fin. Le Motorola Edge 60 Pro ferme la marche sur ce critère, protégé par la même norme IP68 mais sans blindage spécifique annoncé.

L'usage aide ensuite à départager ces protections. Pour un travail en extérieur, sur un chantier ou en environnement humide, le XCover 7 reste le plus rassurant grâce à son gabarit épais qui absorbe les impacts. Le S25 Ultra convient à qui veut une protection haut de gamme sans sacrifier la finesse, tandis que le Motorola Edge 60 Pro protège l'essentiel pour un usage urbain exposé aux averses et à la poussière.

Autonomie et lisibilité en extérieur : lequel tient le coup ?

L'endurance creuse l'écart entre les trois. Le Motorola Edge 60 Pro passe devant avec une autonomie mesurée à 67h47 et une recharge de 140 W qui remet la batterie à flot en quelques minutes, un vrai confort quand on est loin d'une prise.

Le Galaxy S25 Ultra suit avec 44h54 d'autonomie et une charge filaire de 45 W. Ces deux modèles acceptent aussi la recharge sans fil, quand le Galaxy XCover 7 ferme la marche avec 41h22, une charge filaire limitée à 15 W et pas de charge sans fil, un compromis assumé au profit de la robustesse et d'une batterie facile à ménager.

En plein soleil, la lisibilité dépend de la dalle. Le S25 Ultra dispose du plus grand écran (6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz), taillé pour rester lisible en extérieur et afficher une carte ou un document sans effort. Le Motorola Edge 60 Pro suit avec une dalle OLED de 6,79 pouces à 165 Hz, très fluide pour la navigation et le défilement. Le XCover 7 mise sur un écran LCD de 6,6 pouces à 60 Hz, moins lumineux mais plus tolérant aux chocs, cohérent avec sa vocation de terrain.

Photo et connectivité : que valent-ils au quotidien ?

Pour la photo, le Galaxy S25 Ultra domine grâce à son capteur principal de 200 mégapixels et son zoom optique, capables de cadrer un paysage lointain ou un détail avec netteté. Le Motorola Edge 60 Pro suit avec un capteur de 50 mégapixels et un zoom optique 3x utile pour se rapprocher sans perte de qualité, tandis que le XCover 7 se limite à un capteur de 50 mégapixels et un zoom numérique, suffisant pour documenter une intervention mais pas pour la recherche esthétique.

Côté connectivité, le S25 Ultra prend encore la tête avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, suivi du Motorola Edge 60 Pro en Wi-Fi 6 et du XCover 7 en Wi-Fi 5, plus ancien mais épaulé par la 5G et le NFC comme les deux autres. En conclusion, le Galaxy XCover 7 est le plus increvable pour les métiers de terrain, le Galaxy S25 Ultra le plus complet pour qui refuse de choisir entre solidité et performances, et le Motorola Edge 60 Pro le plus endurant pour rester connecté loin d'une prise.