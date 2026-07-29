Hausse des prix des Pixel : Google confirme l'impact de la pénurie de mémoire vive

À retenir Google annonce des ajustements de prix pour sa gamme Pixel.

pour sa gamme Pixel. La hausse est due à une flambée des prix de la mémoire vive .

. Les fabricants redirigent la production vers des composants pour serveurs .

. Le prix de la mémoire est passé de 2,80 à 12 dollars par Go en un an.

par Go en un an. Google cherche à réduire les besoins en mémoire vive d'Android.

Depuis plus d'un an, les fabricants de smartphones font face à une envolée des coûts de la mémoire vive (RAM) et du stockage. Cette situation s'explique en grande partie par la construction accélérée de centres de données destinés à l'intelligence artificielle.

Des entreprises comme Meta, Microsoft, Amazon et Google elle-même absorbent une part considérable de la production mondiale de puces mémoire, au détriment des appareils grand public tels que les ordinateurs, les consoles ou les téléphones.

Les fabricants de mémoire, à commencer par Samsung, SK Hynix et Micron, redirigent leurs lignes de production vers les composants à haute capacité utilisés dans les serveurs, ce qui a pour conséquence de tendre le marché de la mémoire destinée aux smartphones. Selon des données de Morgan Stanley citées par 9to5Google, le prix de 1 Go de RAM est passé de 2,80 dollars en 2025 à 12 dollars cette année, soit une multiplication par six en l'espace de quelques mois seulement.

Le cabinet d'analyse IDC estime que cette crise pourrait entraîner un recul de 12,9% des ventes mondiales de smartphones en 2026, tandis que Counterpoint Research anticipe une hausse moyenne de 6,9% des prix de vente des téléphones sur la même période.

Google reconnaît officiellement des ajustements de prix

Interrogé par 9to5Google, Shakil Barkat, vice-président en charge des appareils et services chez Google, a confirmé que la marque ne pourra pas continuer à absorber seule ces surcoûts. « Il n'y a jamais eu une telle hausse des prix de la mémoire dans le monde », a-t-il déclaré.

D'après la marque, Google a « protégé ses clients des fluctuations d'approvisionnement aussi longtemps que possible », mais « l'économie a fondamentalement changé » et l'entreprise n'y échappe pas. Des « ajustements » seront donc appliqués à l'ensemble de la famille Pixel, y compris la Pixel Watch, et seront déployés de manière progressive pour s'adapter aux réalités de l'approvisionnement.

Google n'a toutefois révélé aucun montant précis et indique que ces changements pourraient aussi concerner des modèles déjà commercialisés, une allusion probable au Pixel 10a. Selon le fabricant, l'objectif reste de proposer des appareils performants à un coût accessible, notamment grâce à des promotions, des offres de reprise et des avantages groupés comme l'abonnement Google One.

Réduire les besoins en mémoire vive d'Android

Alors que jusqu’à il y a encore 1 an, les fabricants semblaient se livrer à une course effrénée pour mettre de plus en plus de mémoire vive dans les smartphones, la donne est désormais tout autre. C’est pour cela qu’au-delà des ajustements de prix, Google affirme mener un effort dédié pour réduire la quantité de mémoire nécessaire au bon fonctionnement d'Android et de son écosystème d'applications.

L'idée est de permettre aux appareils de fonctionner correctement avec moins de RAM, sans dégrader l'expérience utilisateur.

La marque met en avant son approche intégrée associant intelligence artificielle, logiciel et silicium maison, qui permettrait selon elle de faire tourner les modèles d'IA embarqués de façon plus efficace, avec une consommation de mémoire optimisée.

Pixel 11 : ce que révèlent les premières fuites

Plusieurs fiches produits repérées sur Amazon avant leur retrait, ainsi que d’autres sources, dessinent les contours de la gamme Pixel 11. Le modèle standard abandonnerait le palier d'entrée de 128 Go au profit d'un stockage de 256 Go dès le départ, avec 12 Go de RAM. Pour les modèles Pro, une nouveauté a de quoi surprendre.

En effet, le Pixel 11 Pro en version 256 Go se contenterait de 12 Go de RAM, contre 16 Go pour les versions 512 Go et 1 To, alors que toute la gamme Pixel 10 Pro proposait uniformément 16 Go.

Le Pixel 11 Pro XL suivrait la même logique. Le Pixel 11 Pro Fold, lui, conserverait 16 Go de RAM sur toutes ses configurations.