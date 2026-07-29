L'IA à votre service : 3 smartphones qui changent (vraiment) vos usages

Sur le plan du design, les trois modèles adoptent des gabarits proches mais des philosophies logicielles opposées. Le Samsung Galaxy S26 est le plus compact et le plus léger du trio, avec 149,6 mm de haut pour seulement 167 g, ce qui le rend agréable à manier d'une main pendant une visio ou une prise de notes.

Le iPhone 17 reste très proche en encombrement (149,6 mm, 177 g). Le Pixel 10 ferme la marche côté compacité avec ses 152,8 mm et 204 g, un poids qui traduit sa grosse batterie. Les trois profitent d'une certification IP68 qui les protège de la poussière et d'une immersion temporaire, un point rassurant pour un appareil que l'on sollicite en permanence.

Quelle IA pour écrire et traduire au quotidien ?

Pour la rédaction et la traduction, le Pixel 10 prend l'avantage grâce à son processeur Tensor G5 gravé en 3 nm, conçu par Google pour faire tourner l'assistant Gemini directement sur l'appareil. Résumé de mails, reformulation d'un message ou traduction s'exécutent en grande partie en local, ce qui limite l'attente et la dépendance au réseau. Ses 12 Go de RAM aident à enchaîner ces traitements sans ralentir le reste du téléphone.

Le Galaxy S26 suit de près avec Galaxy AI, dont la traduction d'appels et de messages en direct rend service pour échanger avec un interlocuteur étranger, épaulé par le processeur Exynos 2600 et 12 Go de RAM. L'iPhone 17 s'appuie sur Apple Intelligence et la puce A19 pour ses outils d'écriture intégrés au système, avec 8 Go de RAM ; l'ensemble reste fluide, mais la logique reste plus encadrée que chez ses deux rivaux Android.

Qui exploite le mieux l'IA pour la photo et la retouche ?

Côté image, le Pixel 10 passe devant grâce au traitement logiciel de Google et à son téléobjectif 5x prolongé par un zoom numérique 20x, utile pour recadrer un sujet éloigné sans se déplacer. Ses outils de retouche par IA permettent d'effacer un élément gênant ou de reprendre un cliché raté directement depuis la galerie. Le Galaxy S26 suit avec son capteur principal de 50 mégapixels et la retouche générative de Galaxy AI, qui prolonge un décor ou déplace un sujet, tout en filmant jusqu'en 8K pour garder de la matière au montage.

L'iPhone 17 mise sur un système photo repensé de 48 mégapixels et un capteur avant de 18 mégapixels qui cadre plus large pour les selfies de groupe et les visios. Sa retouche s'appuie sur Apple Intelligence pour nettoyer un arrière-plan, mais son offre reste plus sobre que la surenchère de fonctions proposée sur les deux Android. Le Pixel vise la retouche la plus aboutie, le Samsung la plus créative, l'iPhone la plus simple à prendre en main.

Lequel devient le meilleur assistant pour s'organiser ?

Pour l'organisation, l'iPhone 17 tire parti de la cohérence d'iOS 26 et d'Apple Intelligence pour trier les notifications et retrouver une information au fil des applications, un atout pour qui vit déjà dans l'écosystème Apple. Le Galaxy S26 répond avec le mode bureau Samsung DeX, qui transforme le téléphone en poste de travail sur écran externe pour rédiger et gérer ses dossiers, et surtout un suivi logiciel annoncé sur sept ans qui garantit de conserver ces fonctions d'IA dans la durée.

Le Pixel 10 reste le plus polyvalent au jour le jour avec l'assistant Gemini, qui synthétise une page, prépare une réponse ou gère un rappel à la voix, épaulé par une batterie de 4970 mAh qui encaisse ces sollicitations répétées. En conclusion, le Pixel 10 est le plus abouti pour l'IA générative de Google, le Galaxy S26 le plus complet pour la productivité et la longévité logicielle, et l'iPhone 17 le plus cohérent pour qui reste fidèle à l'écosystème Apple.