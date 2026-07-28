Faut-il passer du Galaxy Z Fold7 au nouveau Fold8 Ultra ?

Sur le plan du design, les deux générations partagent le même poids de 215 g mais pas la même philosophie. Le Galaxy Z Fold7 mise sur un design ultra fin et deux larges écrans AMOLED, dans des coloris Bleu, Noir et Gris. Il reste un pliable haut de gamme très abouti, certifié IP48 contre l'eau et la poussière.

Le Galaxy Z Fold8 Ultra change de dimension avec un châssis en titane et un logement intégré pour le stylet S Pen Ultra, absent du Fold7. Sa dalle intérieure atteint 8 pouces, il se décline en Graphite, Violet et Blanc et grimpe jusqu'à 1 To de stockage avec 16 Go de RAM. Entre les deux se glisse le Galaxy Z Fold8 standard, plus fin et plus léger avec ses 201 g, pour qui veut le grand écran sans viser le tout premium.

Écran et stylet : les vrais atouts du Fold8 Ultra

La première différence saute aux yeux sur l'écran. Le Fold8 Ultra déploie une dalle intérieure de 8 pouces définie en 2256 x 2504 pixels, qui affiche davantage de contenu et se prête mieux au travail sur deux applications ou à la lecture de documents. Le Fold7 conserve ses deux larges écrans AMOLED à 120 Hz, parfaitement fluides au quotidien, mais reste en retrait sur la surface utile une fois déplié.

Le vrai bond se joue sur le stylet. Le Fold8 Ultra intègre un logement pour le S Pen Ultra, ce qui en fait un outil de prise de notes et de dessin que le Fold7 ne propose pas. Si vous annotez des documents ou croquez régulièrement, le Fold8 Ultra prend nettement l'avantage. Si vous vous servez surtout de votre pliable comme d'un grand écran multimédia, l'écart se resserre et le Fold7 tient très bien son rang.

Puissance et photo : quel écart réel ?

Côté performances, le Fold8 Ultra passe devant avec sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et un score AnTuTu d'environ 4 millions, contre la Snapdragon 8 Elite et 2,64 millions pour le Fold7. Ce dernier reste rapide et à l'aise dans tous les usages, mais la génération 2026 se ménage une marge confortable pour le jeu exigeant et le multitâche le plus lourd.

En photo, la surprise vient de la stabilité : les deux modèles partagent le même capteur principal de 200 Mpx. Le Fold8 Ultra affine le rendu avec une ouverture f/1.7 et le traitement de sa nouvelle puce, mais le Fold7 tient très bien la comparaison sur le papier. À l'inverse, le Fold8 standard redescend à 50 Mpx, ce qui en fait le moins bien loti du trio sur ce point précis, un détail qui compte si la photo est votre priorité.

Autonomie, recharge et verdict

L'autonomie progresse de façon mesurée. Le Fold7 embarque une batterie de 4400 mAh, quand le Fold8 Ultra monte à 5000 mAh, un gain utile pour alimenter sa dalle plus grande sans rogner sur la journée. La recharge marque un écart plus franc : 25 W sur le Fold7 contre 60 W sur le Fold8 Ultra, soit un plein bien plus rapide entre deux rendez-vous.

En conclusion, la mise à niveau se justifie surtout si vous voulez le stylet S Pen, le grand écran de 8 pouces et la recharge rapide 60 W : dans ce cas, le Galaxy Z Fold8 Ultra apporte un vrai gain. Si vous appréciez avant tout la finesse et la qualité photo, votre Galaxy Z Fold7 reste un excellent pliable qui n'a pas à rougir, et le Galaxy Z Fold8 standard constitue une alternative plus légère pour évoluer sans passer au tout premium.