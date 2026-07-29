Ondes et smartphones : Les constructeurs respectent-ils vraiment les normes DAS ? Le bilan

À retenir L'ANFR a analysé 80 appareils en 2025, dont 73 smartphones .

en 2025, dont . 17 modèles ont été épinglés pour dépassement des seuils de DAS ou non-conformités.

ou non-conformités. La 5G n'augmente pas le niveau moyen d'exposition selon l'ANFR.

En tant que gendarme des fréquences en France, l'ANFR effectue chaque année des prélèvements pour mesurer l'exposition aux ondes émanant des appareils connectés.

Dans son rapport publié en mai 2026, l'organisme a passé au crible 80 équipements issus de 33 marques différentes, dont 73 téléphones mobiles représentant plus de 67 % des ventes en France, ainsi que des marques émergentes.

Qu'est-ce que le DAS et faut-il s'inquiéter en cas de dépassement ?

Le Débit d'Absorption Spécifique (DAS) désigne la quantité d'énergie véhiculée par les ondes électromagnétiques qui est absorbée par le corps humain lors de l'utilisation d'un appareil sans fil. Exprimé en Watts par kilogramme (W/kg), cet indicateur est strictement réglementé par la directive européenne RED afin de prévenir tout effet thermique (l'échauffement des tissus).

L'ANFR mesure trois types de DAS selon les usages :

DAS Tête (limite légale : 2 W/kg) : évalue l'exposition lors des appels à l'oreille. En 2025, la valeur médiane relevée s'établit à 0,26 W/kg , très en dessous du plafond. Un seul téléphone a dépassé la norme et a été rapidement corrigé à distance.

évalue l'exposition lors des appels à l'oreille. En 2025, la valeur médiane relevée s'établit à , très en dessous du plafond. Un seul téléphone a dépassé la norme et a été rapidement corrigé à distance. DAS Tronc (limite légale : 2 W/kg à 5 mm) : mesure l'exposition lorsque le téléphone est porté dans une poche de veste ou un sac. La médiane observée est de 1,49 W/kg , sans aucun dépassement constaté.

mesure l'exposition lorsque le téléphone est porté dans une poche de veste ou un sac. La médiane observée est de , sans aucun dépassement constaté. DAS Membre (limite légale : 4 W/kg à 0 mm) : concerne le smartphone tenu en main ou glissé dans une poche de pantalon. Sur 70 smartphones testés au contact direct, la médiane se situe à 2,31 W/kg. C'est sur ce critère que les dépassements ont été les plus nombreux (8 modèles au-dessus de la limite).

Il est important de rappeler que les seuils réglementaires européens sont établis par l'ICNIRP selon un principe de précaution très strict, en intégrant des marges de sécurité considérables.

Celles-ci appliquent un facteur de sécurité supplémentaire (safety factor) pour le grand public par rapport aux niveaux où les premiers effets d'échauffement des tissus sont observés chez l'humain.

Un dépassement ponctuel ne signifierait donc pas automatiquement l'apparition d'un risque immédiat ou direct pour la santé.

Quels sont les smartphones épinglés par l'ANFR ?

À l'issue des contrôles, 17 modèles ont fait l'objet de mesures correctives, allant de la simple mise à jour logicielle au retrait pur et simple du marché.

1. Smartphones corrigés par mise à jour logicielle

Ces modèles présentaient un dépassement des limites de DAS, mais les constructeurs ont développé un correctif logiciel à distance (abaissant la puissance d'émission) dont l'efficacité a été validée par l'ANFR :

Blackview Shark 8 - EEA

Nokia 110 (TA-1543)

Crosscall Core S5

Oukitel WP36

2. Smartphones retirés du marché et rappelés (Dépassement de DAS)

Faute de mise à jour proposée par les fabricants pour repasser sous les seuils légaux, ces 5 smartphones ont fait l'objet d'une interdiction de vente et d'une procédure de rappel :

Ulefone Note 16 Pro

Oukitel WP28

Doogee X98

Fossibot F105

Hotwav Note 13

3. Smartphones retirés du marché et rappelés (Non-conformités administratives)

Ces 8 téléphones ont été retirés de la circulation pour des manquements administratifs (dossier technique incomplet ou défaut de marquage CE) :

KXD Classic A10

Oppo F11 (CPH1911)

Vivo Y79A

Oscal Flat 1C

Blackview Wave 6C

Hotwav Cyber 15

Mtgud M13 Pro

Honor 6XS

Réseaux 5G : il n' y a pas de hausse de l'exposition globale

Alors que 33 % des terminaux contrôlés en 2025 intégraient la 5G (soit 26 modèles), le rapport de l'ANFR confirme que l'arrivée de la 5G n'entraîne pas d'augmentation du niveau moyen d'exposition.

Sur la bande spécifique de la 5G (3,5 GHz), le fonctionnement par alternat (mode TDD) fait que le smartphone n'émet pas plus de 20 % du temps. La valeur médiane du DAS combiné membre (cumulant 4G et 5G) s'établit à 2,28 W/kg, s'inscrivant dans la continuité parfaite des années précédentes.

Un marché globalement très bien maîtrisé

Si la liste des téléphones sanctionnés peut impressionner, il convient de remettre ces chiffres en perspective, car les smartphones ayant fait l'objet de mesures restrictives ne représentent qu'une fraction marginale des ventes en France.

Il s'agit quasi exclusivement de marques de niche, de téléphones spécialisés ou de références d'entrée de gamme importées via des marketplaces secondaires.

À l'inverse, l'ANFR contrôle prioritairement les modèles les plus vendus (couvrant plus de 67 % des ventes globales dans l'Hexagone), et les smartphones des grandes marques grand public respectent quasi systématiquement les normes en vigueur.