Galaxy AI débarque dans la gamme A de Samsung : Une révolution pour le milieu de gamme ?

Galaxy AI : de l'exclusivité à la démocratisation

Lancée en début d'année sur les flamboyants Galaxy S24, la suite Galaxy AI a fait sensation avec ses fonctionnalités innovantes boostées à l'intelligence artificielle. Traduction en temps réel, retouche photo avancée, résumé de texte intelligent... Ces outils ont rapidement séduit les utilisateurs, mais restaient cantonnés aux modèles les plus coûteux de la marque.

Samsung a ensuite étendu Galaxy AI à ses anciens flagships (Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 4, etc.) via des mises à jour logicielles. Une première étape vers une plus large diffusion, qui laissait toutefois de côté une grande partie des utilisateurs.

Aujourd’hui, Samsung annonce qu’il franchira bientôt un nouveau cap : l'arrivée prochaine de Galaxy AI sur les très populaires Galaxy A, et plus précisément les modèles A35 et A55. Une décision stratégique qui va permettre à des millions d'utilisateurs supplémentaires de profiter de ces technologies de pointe.

Quelles fonctionnalités pour les Galaxy A ?

Si l'intention de Samsung est claire, il faut s'attendre à quelques compromis. Les Galaxy A35 et A55, bien que performants, n'ont pas la puissance brute des S24. Certaines fonctionnalités de Galaxy AI pourraient donc être absentes ou limitées.

Les fonctions probables

En toute vraisemblance, les milieux de gamme de Samsung pourront profiter des fonctionnalités suivantes :

Traduction en temps réel (lors des appels ou avec la messagerie)

Retouche photo assistée par IA (mais peut-être moins poussée)

Résumé de texte et aide à la rédaction

Transcription des messages vocaux

Les fonctions incertaines

La version de Galaxy AI qui sera proposée sur les milieux de gamme de Samsung pourrait aussi inclure l’édition générative des photos. Mais cela reste peu probable en raison de la puissance nécessaire pour profiter de cette fonction. Certaines fonctions de productivité avancées sont également espérées, bien que très incertaines.

Quand et comment Galaxy AI arrivera-t-il sur les Galaxy A ?

L'arrivée de Galaxy AI sur les Galaxy A35 et A55 devrait se faire via une mise à jour majeure : One UI 6.1.1. Cette version, actuellement en phase de déploiement sur les modèles haut de gamme, apportera les nouvelles fonctionnalités d'IA.

Le déploiement devrait se faire dès septembre/octobre 2024 sur les Galaxy A35 et A55. Il faudrait ensuite attendre fin 2024 pour une possible extension à d'autres modèles de la gamme A.

Les enjeux pour Samsung et le marché des mobiles

En apportant Galaxy AI à sa gamme milieu de gamme, Samsung fait un pari audacieux : rendre l'intelligence artificielle accessible au plus grand nombre. C'est un moyen de se démarquer fortement de la concurrence sur un segment très disputé.

Il faut savoir que les Galaxy A sont déjà des best-sellers. L'ajout de fonctionnalités IA pourrait leur donner un avantage décisif face aux concurrents chinois (Xiaomi, Oppo, Honor, etc.) qui sont très agressifs sur ce segment.

Cette stratégie permettra à Samsung de préparer le terrain pour les futures générations de smartphones, où l'IA sera omniprésente. En habituant dès maintenant un large public à ces fonctionnalités, le constructeur prend ainsi une longueur d'avance.

Bien que des questions subsistent sur l'étendue exacte des fonctions disponibles, une chose est sûre : le milieu de gamme ne sera plus jamais le même. Samsung ouvre la voie, et il y a fort à parier que la concurrence suivra rapidement. L'ère de l'IA accessible à tous ne fait que commencer !