Galaxy S24FE : un haut de gamme à moins de 250 € grâce à ces codes promos chez ce revendeur français

Le Samsung Galaxy S24 FE profite d'un tarif spectaculaire pour s'afficher à seulement 247 € au lieu de 282 € en version neuve (Import US) pour une durée limitée. C'est l'opportunité idéale pour s'offrir ce membre émérite de la gamme à un prix inférieur à celui de l'occasion.

Rémi Deschamps - publié le 18/06/2026 à 12h15
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Smartphone gris avec trois objectifs photo posé sur une surface en marbre noir.

Pour vous faire une idée précise des capacités du Galaxy S24 FE de Samsung, n'hésitez pas à consulter le test que nous avons réalisé à la rédaction. L'appareil affiche une fiche technique particulièrement équilibrée, mais cette offre s'accompagne d'une spécificité importante, il s'agit d'un modèle neuf et sous blister importé des États-Unis.

Je profite de l'offre pour le Galaxy S24 FE à moins de 250 €

Version US : des concessions et des gros points forts

Opter pour un modèle d'importation américain permet d'alléger considérablement la facture, mais il faut être conscient de certains détails avant l'achat.

Déjà, il faut savoir que le téléphone est parfaitement compatible avec nos réseaux mobiles français. Cependant, de rares applications très spécifiques, principalement certaines applications bancaires ou des plateformes officielles du gouvernement français, peuvent être potentiellement bloquées.

Si vous avez un ordinateur portable pour faire votre administration, c'est une concession mineure pour la majorité des usages, mais qu'il convient de garder en tête.

En contrepartie, le smartphone profite d'une longévité logicielle exceptionnelle. Samsung ayant inauguré une politique de 7 ans de mises à jour majeures et de sécurité sur cette génération, l'appareil dispose encore d'un cycle de vie immense devant lui, surtout si l'on prend en compte qu'il s'agit d'un haut de gamme, et donc doté des spécificités idoines.

Un double code promo à ne pas manquer chez Cdiscount

Pour faire passer le prix de départ de 282 € à seulement 247 €, il faut simplement appliquer deux coupons de réduction lors de la validation de votre panier. Cdiscount propose d'abord une remise immédiate de 25 € dès 199 € d'achat en insérant le code TEL25D199.

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L'association de ces deux codes cumulables permet de cumuler 35 € de remise totale et de faire tomber le prix final à 247 € !

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Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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