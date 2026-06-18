Galaxy S24FE : un haut de gamme à moins de 250 € grâce à ces codes promos chez ce revendeur français

Pour vous faire une idée précise des capacités du Galaxy S24 FE de Samsung, n'hésitez pas à consulter le test que nous avons réalisé à la rédaction. L'appareil affiche une fiche technique particulièrement équilibrée, mais cette offre s'accompagne d'une spécificité importante, il s'agit d'un modèle neuf et sous blister importé des États-Unis.

Version US : des concessions et des gros points forts

Opter pour un modèle d'importation américain permet d'alléger considérablement la facture, mais il faut être conscient de certains détails avant l'achat.

Déjà, il faut savoir que le téléphone est parfaitement compatible avec nos réseaux mobiles français. Cependant, de rares applications très spécifiques, principalement certaines applications bancaires ou des plateformes officielles du gouvernement français, peuvent être potentiellement bloquées.

Si vous avez un ordinateur portable pour faire votre administration, c'est une concession mineure pour la majorité des usages, mais qu'il convient de garder en tête.

En contrepartie, le smartphone profite d'une longévité logicielle exceptionnelle. Samsung ayant inauguré une politique de 7 ans de mises à jour majeures et de sécurité sur cette génération, l'appareil dispose encore d'un cycle de vie immense devant lui, surtout si l'on prend en compte qu'il s'agit d'un haut de gamme, et donc doté des spécificités idoines.

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