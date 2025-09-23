Galaxy S25 Edge VS iPhone Air : on a fait notre choix (et vous ?)

Alors que l'iPhone Air vient tout juste de sortir sur le marché, et que nous pouvons enfin le tenir en main, que pouvons dire de lui, comparé au Galaxu S25 Edge, le modèle SLIM lancé plus tôt dans l'année par Samsung ?

Une petite comparaison des deux modèles

Le Galaxy S25 Edge FE mise sur la puissance, l’écran incurvé et une autonomie solide, tandis que l’iPhone Air propose un design encore plus léger, un iOS optimisé et un écosystème Apple ultra fonctionnel.

Les deux modèles ciblent des utilisateurs qui souhaitent y mettre le prix, mais avec des priorités très différentes.

Ce article vous aidera à choisir selon vos besoins : photographie, performance, autonomie ou ergonomie.

Performances

Avant tout, commençons par comparer la puissance de calcul, qui est plus que jamais scrutée pour cette nouvelle tendance de smartphone ultra-légers :

Galaxy S25 Edge : puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, c'est le SoC le plus puissant du marché.

puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, c'est le SoC le plus puissant du marché. iPhone Air : Puce A17 Bionic. Parfait pour ceux qui veulent un smartphone rapide et simple d’utilisation.

De ce côté, RAS, les deux modèles sont des haut de gamme plutôt convaincant.

Bloc photo, ça passe ou ça casse ?

En photo et vidéo, les philosophies divergent énormément, et c'est même là où pour beaucoup le choix va sembler évident :

Galaxy S25 Edge : deux capteurs polyvalents avec un 200 Mpx, modes Pro et vidéo 8K,

deux capteurs polyvalents avec un 200 Mpx, modes Pro et vidéo 8K, iPhone Air : un capteur, performant, avec un traitement logiciel excellent

Ce n'est pas que la qualité photo du Air soit médiocre, mais au prix proposé (presque 1300 €) le sacrifice d'un bloc photo plus complet fait un peu mal et d'après nous le S25 Edge est loin devant au niveau de la polyvalence.

Autonomie et recharge

Galaxy S25 Edge : batterie plutôt généreuse, recharge rapide et compatible recharge sans fil. Vous pourrez tenir toute la journée même en usage intensif.

batterie plutôt généreuse, recharge rapide et compatible recharge sans fil. Vous pourrez tenir toute la journée même en usage intensif. iPhone Air : autonomie correcte mais moins imposante que celle du S25 Edge. Recharge rapide et MagSafe pour les accessoires et charge sans fil pratique.

À nouveau, la balance penche vers le Galaxy S25 Edge qui semble un peu plus solide à ce niveau-là.

Alors, notre verdict ?

Après comparaison :

Le Galaxy S25 Edge est idéal pour ceux qui veulent un smartphone polyvalent, puissant, avec un excellent écran et une autonomie supérieure.

est idéal pour ceux qui veulent un smartphone polyvalent, puissant, avec un excellent écran et une autonomie supérieure. L’iPhone Air séduira les utilisateurs qui privilégient la fluidité, la simplicité et évidemment l’écosystème Apple.

Si vous êtes amateur de personnalisation, de gaming ou de photographie avancée, optez pour le Galaxy S25 Edge. Si vous voulez un smartphone fiable, léger et intuitif grâce iOS, l’iPhone Air reste le choix sûr (mais il faut vraiment avoir un intérêt pour son design).

Pour nous, et sans prendre en compte l'éternel débat iOS contre Android, le Galaxy S25 Edge, malgré son échec en termes de ventes, est un modèles plus complet que l'iPhone Air. Et puisqu'en plus il est légèrement moins cher, c'est lui que nous avons préféré.