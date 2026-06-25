Galaxy S25 FE : 100 € de réduction avec Boulanger (sous les 550 € pour ce haut de gamme)

C'est une excellente affaire, à ce prix, ce modèle puissant devient moins cher que le Galaxy A57, qui fait pourtant partie de la gamme inférieure de Samsung et qui est donc moins bien équipé !

Pourquoi ce prix de 549 € est intéressant pour un haut de gamme Samsung ?

En s'affichant à 549 € au lieu de 649 € chez Boulanger, le Galaxy S25 FE devient plus accessible que les tarifs milieu de gamme habituels de la marque. Pourtant, le Galaxy S25 FE est la dernière déclinaison en date parmi les FE très populaires de Samsung.

La remise de 100 € est immédiate, vous n'avez pas besoin d'entrer un code promo ou de remplir un dossier de remboursement après l'achat pour en profiter.

Écran, puissance et photo, voici les vrais points forts du Galaxy S25 FE

Le Galaxy S25 FE propose une fiche technique pratique. Son écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces tourne à 120 Hz, ce qui rend l'affichage très fluide.

Pour les performances, Samsung utilise le processeur Exynos 2400 avec 8 Go de mémoire vive, certes, nous ne sommes pas au niveau d'un Snapdragon 8 Elite, mais cela reste une puce haut de gamme assez véloce que l'on peut booster avec de la RAM virtuelle au besoin. Il y a largement de quoi jouer à des jeux mobiles 3D et faire du multitâche.

Sa batterie de 4 900 mAh permet de tenir facilement toute la journée, et elle propose une charge rapide.

Le bloc photo à l'arrière propose trois vrais objectifs : un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation pour éviter les flous, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 8 Mpx avec un zoom optique 3x. Ce zoom optique est d'ailleurs une vraie différence par rapport aux modèles moins chers, qui doivent se contenter d'un zoom numérique de moins bonne qualité.

Pour comparer ce modèle avec le reste du catalogue du constructeur, vous pouvez regarder la liste des mobiles Samsung avant de vous décider.