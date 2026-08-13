Google Pixel 11, Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL : fiches techniques, tarifs et date de disponibilité détaillés

Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec les configurations techniques des nouveaux smartphone Google Pixel 11. Ainsi, le Pixel 11 (standard) embarque un écran Actua de 160 mm au format 20:9, en dalle OLED d'une résolution de 1080 x 2424 pixels, soit une densité importante. Sa fréquence de rafraîchissement va de 60 à 120 Hz. Le Pixel 11 Pro, lui, adopte un écran Super Actua de 161 mm en OLED LTPO avec une définition de 1280 x 2856 pixels (495 ppp) et une fréquence de rafraîchissement comprise entre 1 et 120 Hz. Le Pixel 11 Pro XL, plus grand, propose une dalle de 171 mm en 1344 x 2992 pixels (486 ppp), avec les mêmes amplitudes de fréquence.

Sur les trois modèles, la luminosité grimpe jusqu'à 2400 cd/m² en HDR et 3600 cd/m² en pic maximal pour les versions Pro, contre 2000 cd/m² et 3000 cd/m² pour le modèle standard, d'après la marque. Le rapport de contraste dépasse 2 000 000:1 sur l'ensemble de la gamme, et le verre Corning Gorilla Glass Victus 2 protège chaque écran.

Google Pixel 11

Côté gabarit, le Pixel 11 mesure 152,8 x 72,0 x 8,6 mm pour 197 g, le Pixel 11 Pro 152,7 x 71,9 x 8,4 mm pour 204 g, et le Pixel 11 Pro XL 162,7 x 76,5 x 8,5 mm pour 226 g. Le Pixel 11 se décline en Givre, Pistache, Fuchsia et Noir Volcanique, tandis que les versions Pro et Pro XL optent pour Rose Pêche, Olive Brume et Noir Volcanique mat. Selon plusieurs médias spécialisés, les appellations définitives pourraient changer, avec des teintes baptisées Light Fog, Dune ou Pine pour les modèles haut de gamme.

Une nouveauté sur les versions Pro concerne un anneau lumineux baptisé HiLight positionné près du bloc photo, qui signale les notifications lorsque le téléphone est retourné écran contre table.

Google Pixel 11 Pro HiLight

Puissance, mémoire et intelligence artificielle

Les trois smartphones fonctionnent sous la puce Google Tensor G6, associée au coprocesseur de sécurité Titan M3. Selon le fabricant, ce processeur est gravé en 2 nanomètres par TSMC, une première pour un smartphone commercialisé avant l'iPhone 18. Le Pixel 11 propose 256 Go ou 512 Go de stockage, avec 12 Go de RAM sur les deux versions. Le Pixel 11 Pro et le Pixel 11 Pro XL ajoutent une configuration de 1 To, avec 16 Go de RAM dès le palier 512 Go. Notez la présence d’une technologie de stockage UFS zoné pour accélérer les opérations de lecture et d'écriture.

Autre changement notable, la configuration d'entrée de 128 Go disparaît totalement de la gamme, chaque modèle démarrant désormais à 256 Go. Android 17 est préinstallé sur les trois appareils, accompagné de Gemini Nano, de Gemini Live et des applications Gemini. L'ensemble des fonctions regroupées sous l'appellation Gemini Intelligence nécessite un minimum de 12 Go de RAM, ce qui explique le plancher mémoire retenu par Google pour toute la gamme. Les trois modèles bénéficient par ailleurs de sept années de mises à jour logicielles, de sécurité et de Pixel Drops, ainsi que d'une garantie de deux ans.

Photographie et vidéo

Le Pixel 11 embarque un triple capteur arrière composé d'un grand angle de 48 mégapixels (ouverture ƒ/1,70), d'un ultra grand angle de 13 mégapixels (ƒ/2,2) et d'un téléobjectif x5 de 10,8 mégapixels (ƒ/3,1), pour un zoom numérique annoncé jusqu'à x30. Le capteur frontal atteint 10,5 mégapixels. Les Pixel 11 Pro et Pro XL montent en gamme avec un capteur principal de 50 mégapixels (ƒ/1,68), un ultra grand angle de 48 mégapixels (ƒ/1,7) et un téléobjectif de 48 mégapixels (ƒ/2,8), toujours en zoom optique x5, mais avec un zoom numérique jusqu'à x120. Leur capteur selfie grimpe à 42 mégapixels.

Côté vidéo, le Pixel 11 filme en 4K jusqu'à 60 images par seconde, tandis que les versions Pro ajoutent l'enregistrement 8K à 24 ou 30 images par seconde grâce à la fonction Video Boost. L'ensemble de la gamme profite d'outils logiciels tels que la Capture magique, l'Astrophotographie, le Mode Portrait ou encore la Gomme magique audio, avec des fonctions supplémentaires réservées aux Pro comme le Mode Pro ou la Stabilisation Pro.

Autonomie, connectivité et matériaux durables

La batterie du Pixel 11 affiche une capacité standard de 4985 mAh, celle du Pixel 11 Pro de 4850 mAh, et celle du Pixel 11 Pro XL de 5115 mAh, pour une autonomie annoncée supérieure à 30 heures sur les trois modèles. La recharge filaire atteint 55 % en 30 minutes avec un chargeur 30 W sur le Pixel 11 et le Pixel 11 Pro, contre 75 % en 30 minutes avec un chargeur 45 W sur le Pro XL. La recharge sans fil Pixelsnap, certifiée Qi2, plafonne à 25 W sur l'ensemble de la gamme.

Google Pixel 11 Hibiscus

En matière de connectivité, le Pixel 11 se limite au Wi-Fi 6E, tandis que les Pro et Pro XL passent au Wi-Fi 7 et intègrent une puce ultra large bande absente du modèle standard. Selon plusieurs sources concordantes, Google abandonnerait également le modem Exynos fourni jusqu'ici par Samsung au profit d'un modem MediaTek M90, annoncé avec un débit descendant jusqu'à 12 Gb/s et une consommation réduite de 18 % par rapport aux modems MediaTek précédents.

Les trois smartphones affichent une certification IP68, un boîtier en aluminium recyclé à 100 %, une batterie composée de cobalt et de lithium recyclés, ainsi qu'un emballage sans plastique.

Disponibilité et prix

Le Pixel 11 256 Go est proposé à 999 euros. Le Pixel 11 Pro est affiché à 1199 euros en 256 Go, 1329 euros en 512 Go et 1589 euros en 1 To. Le Pixel 11 Pro XL démarre à 1399 euros en 256 Go, puis 1529 euros en 512 Go et 1789 euros en 1 To. Le Pixel 11 Pro Fold, modèle pliant, est annoncé à 1999 euros en 256 Go, 2129 euros en 512 Go et 2389 euros en 1 To. Ils sont proposés en précommande jusqu'au 19 août, date de leur réelle disponibilité.

