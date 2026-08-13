Dans cette gamme de prix, on doit souvent choisir entre un bon écran, une bonne photo ou une bonne autonomie. L'Honor 200 a le mérite de ne pas trop faire l'impasse sur l'un de ces trois points, ce qui reste rare à ce tarif.

Ce que propose l'Honor 200 à ce prix

Sans être un modèle d'exception, l'appareil coche des cases utiles au quotidien, avec quelques atouts qui sortent du lot dans cette tranche de prix.

La photo : le module principal de 50 mégapixels est épaulé par un téléobjectif optique, ce qui permet un vrai zoom sans dégrader l'image, là où beaucoup de concurrents se contentent d'un grossissement numérique. Le capteur avant de 50 mégapixels soigne aussi les portraits.

le module principal de 50 mégapixels est épaulé par un téléobjectif optique, ce qui permet un vrai zoom sans dégrader l'image, là où beaucoup de concurrents se contentent d'un grossissement numérique. Le capteur avant de 50 mégapixels soigne aussi les portraits. L'autonomie et la charge : avec une batterie de 5 200 mAh, l'Honor 200 tient sans difficulté la journée, et la charge rapide 100 W permet de refaire le plein très vite, un vrai confort au jour le jour.

avec une batterie de 5 200 mAh, l'Honor 200 tient sans difficulté la journée, et la charge rapide permet de refaire le plein très vite, un vrai confort au jour le jour. L'écran et le format : la dalle OLED de 6,7 pouces en 120 Hz est fluide et agréable, dans un châssis compact et soigné qui se tient bien en main.

L'offre, et ce qu'il faut vérifier

À 350 €, l'offre porte sur une version neuve vendue par un marchand que nous référençons, sans code ni condition particulière à activer. Le montant affiché est celui que vous payez, ce qui simplifie le calcul au moment de commander.

Pour rester honnêtes, deux points méritent votre attention. La fiche ne mentionne pas d'indice d'étanchéité, mieux vaut donc éviter l'immersion et considérer l'appareil comme sensible à l'eau. Et à ce tarif, plusieurs capacités de stockage et coloris coexistent, pensez à confirmer la version affichée avant de valider. Vous pouvez aussi situer le modèle parmi les autres références de la marque dans notre catalogue des smartphones Honor.

À notre avis, pour un usage courant tourné vers la photo et l'autonomie, l'Honor 200 à ce prix est une pioche cohérente. L'offre est intéressante en ce moment, mais ce type de tarif peut évoluer d'un jour à l'autre, alors vérifiez le prix et la version au moment de votre commande.