Galaxy S25 FE, Buds3 FE… à -10% chez Samsung pour quelques jours, et ce n'est pas tout !

- publié le 17/09/2025 à 17h45

Pour la rentrée, Samsung nous a proposé plusieurs nouveautés, dont le Galaxy S25 FE (FE pour Fan Edition), un smartphone taillé pour rendre le haut de gamme Samsung plus accessible. Nous avons également droit à la troisième version des écouteurs Galaxy Buds3 FE ainsi qu'aux nouvelles tablettes haut de gamme de la firme, les Tab S11 Series.

En ce moment, Samsung propose tout cela avec 10% de remise immédiate au panier.

Petit focus sur le Galaxy S25 FE

Le Galaxy S25 FE vient d'une riche lignée qui a vu paraître de nombreux modèles, et a toujours rencontré un franc succès auprès du public.

C'est simple, Samsung propose exclusivement des composants et spécificités haut de gamme, ainsi qu'une promesse de mises à jour sur 7 ans.

À retenir : Un haut de gamme reste à jour pour les applications et la sécurité, est résistant aux chutes et propose une batterie solide, ce qui fait économiser sur le long terme.

En termes de fiche technique, ses atouts sont :

Écran : AMOLED, 120 Hz, 6,7 pouces (comme le S25+)

AMOLED, 120 Hz, 6,7 pouces (comme le S25+) Bloc Photo : capteur principal 50 Mpx, jusqu'en 8K

Le Galaxy S25 FE est un smartphone avec un grand écran de qualité exceptionnel, et proposant un appareil photo puissant aux retouches IA très avancées.

Quelles sont les offres pour le Galaxy S25 FE et les nouveautés Samsung ?

Samsung propose des offres différenciées en fonction des produits :

Pour le Galaxy S25 FE, vous pouvez obtenir 2x plus de stockage pour le même prix, 3 mois d'assurance Samsung Care+ offerts et 10% de remise immédiate avec le code LIVE10.

Pour l'achat d'une paire de Galaxy Buds 3FE, vous obtenez 20% de réduction via l'application, mais aussi 10% de remise immédiate avec le code LIVE10 !

Pour l'achat d'une tablette de la gamme S11, Samsung offre un Book Cover Keyboard Slim, 12 mois à Microsoft 365 Personnel et jusqu'à 200 € de bonus reprise.