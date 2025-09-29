Galaxy S25 FE : Samsung offre des écouteurs premium et plusieurs centaines d'euros de réduction avec son Galaxy S25 FE !

Dès à présent le Galaxy S25 FE est proposé avec plusieurs offres qui font une vraie différences pour ceux qui veulent se procurer le dernier modèle haut de gfamme de la marque :

Google Al Pro : 6 mois offerts sans frais (valeur 131,96€)

6 mois offerts sans frais (valeur 131,96€) Galaxy Buds3 : une paire offerte (valeur 180€)

une paire offerte (valeur 180€) Samsung Care+ : 3 mois d’assurance offerts

Mais en plus de cela, jusqu'à demain soir en entrant le code FRENCH10 vous obtenez -10€ tous les 100€ d'achat !

Un smartphone dans le haut du panier de 2025

Le Galaxy S25 FE se a plusieurs points forts : son écran AMOLED ultra fluide, son processeur puissant et sa batterie longue durée. Pour faire simple, il compile ce qu'on attends d'un smartphone haut de gamme récent.

Idéal pour les gamers mobiles, les créateurs de contenu, les fans de streaming vidéos et audio, ceux qui délaissent leur ordinateurs pour faire de l'administratif sur mobile, etc.

Points forts et faiblesses

✅ Points forts Écran AMOLED 120 Hz

Performances solides pour toutes les applications

Bundle Galaxy Buds3 + Samsung Care+ inclus

Réductions et code promo FRENCH10 ⚠️ Points faibles Design proche du modèle précédent

Quelques fonctionnalités bsentes réservées aux modèles plus haut de gamme

Offres limitées dans le temps

Pourquoi craquer pour le Galaxy S25 FE maintenant

Entre les réductions directes, les Galaxy Buds3 offerts et les services inclus, le Galaxy S25 FE est un haut de gamme complet, plutôt abordable pour son segment et prêt à l’emploi.