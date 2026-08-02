100 € de remise chez Boulanger pour la « Grande Braderie » pour cet iPhone 17 reconditionné avec une batterie neuve !

L'offre mise en avant actuellement par l'enseigne tricolore propose l'iPhone 17 en reconditionné « excellent état » avec une batterie neuve, à un tarif nettement plus compétitif face aux cadors d'Android, ce qui tombe bien car le dernier modèle d'Apple est aussi le meilleur depuis quelques années.

Les meilleurs atouts de l'iPhone 17 d'après nous

La principale évolution technique de cet iPhone 17 réside dans l'adoption d'un taux de rafraîchissement à 120 Hz, et nous avons envie de dire « enfin », car Apple comble désormais son retard.

L'autre énorme point fort vient de l'espace interne : la marque abandonne la configuration à 128 Go pour proposer directement 256 Go de stockage. Ce n'est pas tant les 256 Go que le coût qui y est associé qui est une bonne nouveauté, car pour le même prix, nous avons le double de stockage que ce que nous proposait un iPhone 16.

Investir dans un smartphone Apple c'est également bénéficier d'un suivi logiciel étendu sur de nombreuses années, tandis que la présence de la dernière puce maison garantit la prise en charge des futures versions d'iOS sans aucune perte de réactivité, amortissant ainsi le coût d'acquisition sur la durée.

Que penser de cette offre ?

Ce modèle s'adresse prioritairement aux utilisateurs souhaitant passer à un affichage 120 Hz très fluide tout en conservant un format compact et polyvalent.

✅ Les points forts Écran ProMotion 120 Hz apportant une fluidité enfin mise au niveau.

apportant une fluidité enfin mise au niveau. Capacité de stockage de base doublée à 256 Go .

. Suivi logiciel iOS long terme assurant la durabilité de l'appareil.

assurant la durabilité de l'appareil. Reconditionné en « Excellent état » avec une batterie totalement neuve. ⚠️ À garder en tête Offre promotionnelle limitée dans le temps jusqu'au 11 août 2026.

Absence de téléobjectif optique dédié par rapport aux versions Pro.

En combinant 100 € de remise immédiate, un grade esthétique « excellent état » et une batterie neuve, cette offre de la « Grande Braderie » Boulanger est très attrayante.