Redmi Turbo 6 Max : un nouveau design se dévoile avant son lancement

À retenir Le Redmi Turbo 6 Max abandonne l'îlot photo vertical pour une barre photo horizontale.

abandonne l'îlot photo vertical pour une barre photo horizontale. Écran de 7 pouces en définition « 2K » et batterie de 10 000 mAh .

en définition « 2K » et batterie de . Possibilité d'une puce Mediatek Dimensity améliorée, mais détails non confirmés.

Xiaomi commercialise beaucoup de smartphones, avec plusieurs gammes. Il y a les séries numérotées, les Redmi Note et aussi la gamme POCO axée sur la puissance avec des designs assez élaborés, voire très inspirés. Ces derniers sont directement issues de de la gamme Redmi Turbo qui n’est pas commercialisés hors de Chine.

Le design du futur Turbo 6 Max semble avoir été dévoilé par un rendu diffusé sur la toile. Pour ce modèle, il semblerait que la marque Redmi abandonne l'îlot photo vertical placé à gauche du dos de l'appareil, une signature visuelle du Turbo 5 Max.

À la place, le Turbo 6 Max adopterait une barre photo horizontale traversant le haut de l'appareil, une approche qui rappelle directement celle popularisée par Google sur ses smartphones Pixel. Un média chinois va plus loin en comparant ce module horizontal à celui de l'iPhone Air d'Apple.

Ce changement marquerait une nette rupture stylistique nette dans la gamme Turbo max, qui s'était jusqu'ici distinguée par des blocs caméra verticaux. Reste à savoir si cette disposition modifiera également la répartition des capteurs, dont le nombre exact n'a pas encore été confirmé par le fabricant.

Un écran généreux et une autonomie ultra renforcée

Selon les informations disponibles, le Turbo 6 max serait équipé d'un écran plat de 7 pouces en définition dite « 2K », contre 6,83 pouces pour le Turbo 5 Max. Cette hausse de taille s'accompagnerait d'une batterie de 10 000 mAh, soit 1 000 mAh de plus que celle du modèle précédent.

D'autres fuites, attribuées au leaker Digital Chat Station, évoquent même une capacité pouvant atteindre 12 000 mAh grâce à une cellule unique utilisant une technologie silicium-carbone, permettant une densité énergétique accrue sans augmentation proportionnelle du volume. Ces mêmes sources mentionnent aussi un capteur d'empreintes digitales à ultrasons intégré sous l'écran, un châssis central en métal, ainsi qu'une double certification IP68 et IP69 contre la poussière et l'eau. Ces caractéristiques rapprocheraient le Turbo 6 max des standards habituellement réservés aux modèles haut de gamme.

Une puce Mediatek encore incertaine

Concernant la puissance de calcul, le Turbo 6 Max pourrait reprendre le chipset Mediatek Dimensity 9500s déjà présent dans le Turbo 5 Max, ou embarquer le futur Dimensity 9600s, une version améliorée du Dimensity 9500, actuel fleuron de Mediatek.

D'autres fuites parlent plus largement d'une puce Dimensity de la série 9, gravée en 3 nanomètres, sans confirmer précisément la référence. Comparé à la concurrence sur le segment des smartphones à très grande batterie, le Turbo 6 Max semble vouloir combiner un format XXL avec des composants proches du flagship, une stratégie qui rappelle celle adoptée par d'autres constructeurs chinois cherchant à démocratiser l'autonomie longue durée.

À l'international, l'appareil pourrait d'ailleurs être commercialisé sous le nom POCO X9 Pro Max, successeur du POCO X8 Pro selon certaines sources, bien que rien n'ait été confirmé officiellement.