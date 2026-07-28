Galaxy S25 : pourquoi est-il déjà disponible à moins de 400 € ?

À l'occasion des Soldes qui se terminent ce soir, Rakuten fait chuter le tarif du Samsung Galaxy S25 neuf à environ 390 €, contre près de 600 € chez la plupart des autres revendeurs. Format compact, puce surpuissante et suivi logiciel jusqu'en 2032 : voici pourquoi ce flagship devient l'une des meilleures affaires du moment.

Rémi Deschamps - publié le 28/07/2026 à 12h15
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Le Galaxy S25

À l'occasion des Soldes, le prix du Samsung Galaxy S25 enregistre une baisse spectaculaire chez Rakuten, où il s'affiche aux alentours de 390 € à l'état neuf.

 

Cette décote massive s'explique par un effet de calendrier accentué par la fin des Soldes. Commercialisé au début de l'année 2025, le Galaxy S25 a vu la relève assurée par l'arrivée de la série Galaxy S26.

Un format compact surpuissant et une formule pérenne

Équipé d'une dalle Dynamic AMOLED de 6,2 pouces rafraîchie à 120 Hz, le Galaxy S25 séduit par son ergonomie remarquable et son encombrement réduit, devenu rare sur le segment haut de gamme.

Cette compacité n'enlève rien à la qualité d'affichage, qui offre une fluidité exemplaire et une restitution des couleurs parfaitement maîtrisée.

Sous le capot, l'intégration de la puissante puce Snapdragon 8 Elite (identique à celle du modèle Ultra) garantit une réserve de puissance idéale pour les jeux exigeants et le multitâche intensif.

De plus, le constructeur coréen assure un suivi logiciel record de sept ans de mises à jour, garantissant le support d'Android et des correctifs de sécurité jusqu'en 2032 ! Un argument majeur pour la longévité de l'appareil.

Les éléments importants à connaître avant l'achat

Pour bénéficier d'un tarif aussi agressif pendant les Soldes, il convient de noter qu'il s'agit d'un modèle d'importation américain. Bien qu'il intègre le même processeur et reste pleinement compatible avec les réseaux mobiles français, certaines fonctions ou applications régionales, notamment certaines applications bancaires ou administratives, peuvent rencontrer des incompatibilités d'usage en France.

Au regard du tarif proposé, il s'agit selon nous d'un compromis très avantageux, en particulier si vous effectuez majoritairement vos démarches administratives ou la gestion de vos comptes sur ordinateur plutôt que sur votre smartphone.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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