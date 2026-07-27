Pack Redmi Note 15 5G chez Boulanger : smartphone, écouteurs et coque pour moins de 270 €

Boulanger propose un coffret tout-en-un très avantageux articulé autour du Xiaomi Redmi Note 15 5G. Pour 269,99 €, l'enseigne réunit le smartphone, une coque de protection et une paire d'écouteurs sans fil. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 27/07/2026 à 17h45
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Le Redmi Note 15 5G

Face à la concurrence féroce de la gamme Galaxy A de Samsung, le Xiaomi Redmi Note 15 5G continue de se faire connaître comme un choix incontournable sur le segment du milieu de gamme accessible.

Voir le pack Xiaomi chez Boulanger

Et lorsque ce modèle déjà pas cher est proposé dans un coffret clé en main regroupant tous les accessoires essentiels sans débourser un centime de plus, évidemment que notre radar à bon plan s'affole !

Une fiche technique solide pour un budget (très) maîtrisé

Malgré son tarif très serré, le Redmi Note 15 5G embarque des caractéristiques habituellement réservées aux modèles plus onéreux. On retrouve un vaste écran AMOLED de 6,7 pouces profitant d'un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Côté performances, l'appareil s'appuie sur le processeur à 8 cœurs Snapdragon 6 Gen 3, couplé ici à 8 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage. Il s'agit de la configuration à mi-chemin du modèle (il existe également une version 12 Go de RAM), garantissant une meilleure longévité que la déclinaison 6 Go. Le smartphone n'est donc pas cher, et durable.

Le volet photo n'est pas en reste avec un capteur principal de 108 Mpx capable de capturer des clichés détaillés dans la plupart des situations. Enfin, l'autonomie s'annonce excellente grâce à une imposante batterie de 5 520 mAh, idéale pour tenir plus d'une journée d'utilisation intensive.

Les atouts de ce pack complet chez Boulanger

Affiché à 269,99 €, ce pack est proposé au prix auquel le smartphone est souvent commercialisé seul. Les accessoires fournis sont ainsi quasiment gratuits !

Le coffret comprend donc une coque de protection transparente ajustée au smartphone ainsi qu'une paire d'écouteurs sans fil Redmi Buds 6 Play.

Acheter cet ensemble chez une enseigne nationale comme Boulanger offre en outre un confort appréciable par rapport aux marchands tiers des marketplaces :

  • Garantie légale de conformité de 2 ans assurée en France.
  • Support et service après-vente localisés en magasin.
  • Retrait offert en 1 heure au drive ou au comptoir de votre magasin Boulanger le plus proche.

N'hésitez pas à consulter notre catalogue complet dédié aux smartphones Xiaomi pour découvrir les autres références de la marque.

Profiter de l'offre Boulanger
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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