Soldes : l'iPhone 13 Pro reconditionné passe sous la barre des 360 € jusqu'à demain soir avec ce code promo chez CertiDeal !

- publié le 27/07/2026 à 17h45

S'équiper d'un smartphone haut de gamme reconditionné durant les Soldes est ce qu'il y a de mieux à long terme que d'investir dans un modèle neuf d'entrée de gamme, si l'appareil est toujours mis à jour régulièrement bien entendu.

Grâce à un bon plan cumulé à un code promo chez CertiDeal, l'iPhone 13 Pro passe sous la barre symbolique des 360 €.

Pourquoi privilégier la version Pro face à l'iPhone 13 classique ?

Si l'iPhone 13 standard fait partie des meilleures ventes sur le marché du reconditionné, la déclinaison Pro apporte des améliorations majeures qui font toute la différence au quotidien :

Un écran Super Retina XDR ProMotion 120 Hz : contrairement à la dalle limitée à 60 Hz du modèle standard, la version Pro profite d'un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz pour une fluidité bien plus agréable lors de la navigation et des jeux.

: contrairement à la dalle limitée à 60 Hz du modèle standard, la version Pro profite d'un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz pour une fluidité bien plus agréable lors de la navigation et des jeux. Un volet photo polyvalent et complet : le bloc optique intègre un téléobjectif avec zoom optique 3x, un scanner LiDAR idéal pour la mise au point nocturne, ainsi qu'un mode Macro pour capturer les détails jusqu'à deux centimètres. Il prend également en charge les formats avancés Apple ProRAW et ProRes.

: le bloc optique intègre un téléobjectif avec zoom optique 3x, un scanner LiDAR idéal pour la mise au point nocturne, ainsi qu'un mode Macro pour capturer les détails jusqu'à deux centimètres. Il prend également en charge les formats avancés Apple ProRAW et ProRes. Des performances boostées : bien qu'équipé de la même puce A15 Bionic, le modèle Pro embarque 6 Go de RAM (contre 4 Go) ainsi qu'un cœur GPU supplémentaire pour gérer les tâches graphiques les plus exigeantes.

Soldes CertiDeal : profitez du code SOLDES20 et de garanties renforcées

Pour faire chuter encore davantage la facture durant ces Soldes, CertiDeal propose un code de réduction immédiate utilisable directement dans le panier :

En plus de ce tarif préférentiel, l'enseigne française accompagne l'achat de garanties particulièrement rassurantes pour du matériel reconditionné :