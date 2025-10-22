Galaxy S25 Ultra : -200 € immédiats et + 10 % de remise, mais dépêchez-vous !

Jusqu’à -200 € sur les Galaxy S25 et S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra : le roi des Android

Le Galaxy S25 Ultra est le modèle phare de Samsung, et pour beaucoup, c'est le meilleur smartphone Android du moment.

Équipé d’un écran AMOLED 6,8 pouces QHD+, d’un processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, et d’un module photo 200 Mpx, il est effectivement difficile de ne pas voir en lui le haut de gamme ultime.

Le tout avec un design raffiné, un châssis en titane et le fameux stylet S Pen indissociable toujours intégré.

Les codes promo Samsung à ne pas rater

Samsung met les petits plats dans les grands aujourd’hui avec deux codes exclusifs valables jusqu’à ce soir :

MYPHONE : -100 € sur les Galaxy S25

: sur les Galaxy S25 ULTRA200 : -200 € sur les Galaxy S25 Ultra

Mais aussi, en passant votre commande depuis la Samsung Shop App, vous bénéficiez automatiquement de 10 % de remise supplémentaire. Un cumul intéressant qui permet de faire tomber le prix du Galaxy S25 Ultra.

En le combinant à la reprise de vos anciens appareils, et rappelons que Samsung permet de reprendre tout types de technologies et de différentes marques, vous pourrez arriver à une baisse plutôt importante.

Exemple de bon plan concret

Un Galaxy S25 Ultra 256 Go affiché à 1 472 € passe ainsi à 1 279 € avec le code ULTRA200, puis autour de 1 151,10 € en ajoutant la remise via l’app Samsung Shop.

En ajoutant jusqu'à un total de 530€ de reprise pour vos anciens appareils, tablette, montre connectée, écouteur sans fil, smartphone ou ordinateur, il est possible d'atteindre un tarif de 621,10 €.

Bon, c'est le cas de figure le plus optimal, mais même 300 € de reprise reste un bon prix. Et d'ailleurs, il est possible de payer en 24 fois sans frais !

Une offre limitée dans le temps

Ces codes sont valables uniquement jusqu’à ce soir, minuit, sur le site officiel Samsung. Une fois expirés, les Galaxy S25 et S25 Ultra retrouveront leurs tarifs habituels. Autant dire que si vous envisagiez de franchir le pas, c’est maintenant ou alors il faudra attendre la fin du mois prochain et le Black November.

Un petit rappel pour profiter de tout le cumul :

Ajoutez le Galaxy S25 ou S25 Ultra à votre panier sur Samsung.com Appliquez le code MYPHONE ou ULTRA200 Finalisez la commande via la Samsung Shop App pour activer les 10 % supplémentaires

Et pour les plus astucieux, Samsung propose toujours la reprise d’ancien appareil, qui peut encore faire baisser la facture finale.