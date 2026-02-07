Galaxy S25 Ultra : pourquoi la presse le considère comme le seul smartphone parfait de l'année

Dès sa sortie, le Galaxy S25 Ultra a été passé au crible par les laboratoires de test. Samsung a réussi à corriger les rares défauts de ses prédécesseurs pour livrer une machine de guerre. Pour de nombreux médias, ce modèle n'est plus seulement un smartphone, mais l'outil idéal pour la productivité et la création.

L'enthousiasme est tel que lors de nos derniers LMB Awards, nous avons salué le modèle comme étant le meilleur mobile au monde. Et nous ne sommes pas les seuls !

Une conception qui frôle la perfection

Avec son traitement antireflet inédit et sa luminosité record, l'écran du Galaxy S25 Ultra il offre une lisibilité parfait. Mais c'est sous le capot que la magie opère vraiment. Son processeur Snapdragon, optimisé spécifiquement pour Samsung, offre une fluidité que peu d'appareils peuvent égaler aujourd'hui.

Si vous souhaitez entrer dans les détails, vous pouvez consulter la fiche technique du Galaxy S25 Ultra pour mesurer l'ampleur des améliorations matérielles apportées cette année.

✅ Points forts Écran antireflet jugé exceptionnel par la presse

Autonomie solide malgré une puissance en hausse

Capteur photo 200 Mpx d'une précision chirurgicale ☑️ À prendre en compte Un gabarit qui reste imposant en main

Un investissement conséquent au prix fort

L'avis des experts sur le terrain

Au-delà des chiffres, c'est l'expérience utilisateur qui fait la différence. Ainsi, il faut souligner la maturité de l'interface logicielle et l'intégration de l'intelligence artificielle qui devient enfin utile (vraiment) au quotidien.

Le stylet S Pen, toujours présent, reste un argument assez intéressant, surtout pour ceux qui travaillent en mobilité.

Pour comprendre comment l'appareil se comporte dans des conditions réelles, notre test complet du Galaxy S25 Ultra détaille chaque aspect, de la qualité des haut-parleurs à la vitesse de la reconnaissance faciale !

Où trouver le Galaxy S25 Ultra au meilleur prix ?

Bien que ce smartphone soit un produit de luxe à plus de 1000 €, il est possible de réduire la facture en cherchant les meilleures opportunités de marché. Actuellement, des offres très compétitives sont disponibles sur la plateforme Rakuten :