LMB Awards 2025 : notre médaille d'or pour le meilleur smartphone au monde 2025 va à...

Le grand gagnant est : Samsung Galaxy S25 Ultra Le titre suprême de « Meilleur Smartphone de l'année » lui revient sans contestation.

Le combat des titans : Les nominés 2025

Le niveau n'a jamais été aussi élevé. Pour désigner le vainqueur, nous avons sélectionné le meilleur représentant de chaque grand constructeur disponible en France. Voici la liste des prétendants qui ont combattu pour le trône :

Constructeur Modèle nommé Apple iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra Google Pixel 10 Pro XL OnePlus OnePlus 15 Xiaomi Xiaomi 15 Ultra Honor Magic 7 Pro

Pourquoi le Galaxy S25 Ultra est le meilleur smartphone au monde

Si l'iPhone 17 Pro Max domine toujours le segment de la vidéo, que le Pixel 10 Pro XL reste le roi des écrans, ou le Pixel 10 Pro celui de la photo, le Samsung Galaxy S25 Ultra est le seul appareil à ne présenter aucune faiblesse et à frôler le meilleur dans chaque catégorie.

C’est le couteau suisse ultime, capable de tout faire en mettant les potards à 11 (pour ceux qui ont la réf !).

Son écran Dynamic AMOLED 2X atteint cette année des sommets très proches du Pixel 10 Pro XL, à qui nous avons donné le prix du meilleur écran, rendant l'expérience visuelle presque inégalable.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 8 Elite optimisé pour Samsung offre une fluidité indétrônable, que ce soit pour du montage vidéo 8K, du gaming ou du multitâche intensif.

Côté photo, il n'est pas loin du tout du Pixel 10 Pro, avec même un zoom optique x10 !

Et en plus, il propose toujours son fameux S-Pen, un petit « gadget » pratique qui le rend très emblématique.

✅ Les points d'excellence L'un des écrans les plus aboutis du marché

Polyvalence photographique absolue (zoom optique x10 inégalé)

Intégration parfaite du S-Pen pour la productivité

Suivi logiciel exemplaire de 7 ans ☑️ Seuls points à considérer Un format imposant qui ne convient pas aux petites mains

Charge rapide toujours en retrait par rapport aux marques chinoises

« Le Galaxy S25 Ultra n'est pas seulement un smartphone, c'est un ordinateur de poche qui redéfinit ce qu'on peut attendre d'un smartphone en 2025. »

En résumé, si vous cherchez LE smartphone, c'est lui le roi. Avec son design en titane, sa puissance brute, sa photographie professionnelle, son interface optimisée et son intelligence artificielle utile, le Samsung Galaxy S25 Ultra est notre vainqueur, et il est un peu aussi le vôtre. Voici notre test complet pour plus de détails.

Il n'est pas seulement le meilleur de sa gamme, il est le meilleur smartphone au monde actuellement disponible.

LMB Awards, les élections à venir

Restez connectés, car notre prochaine catégorie des LMB Awards s'attaquera à une question cruciale pour votre portefeuille, le meilleur smartphone milieu de gamme de 2025 !