Les 3 « flagship killers » du moment (expérience haut de gamme, avec un prix pensé pour mettre à mal la concurrence)

En matière de design, ces trois smartphones adoptent des approches distinctes tout en respectant les codes actuels du haut de gamme. Le OnePlus 15 mise sur une organisation très lisible de ses capteurs photo car ils sont intégrés dans un carré installé dans le coin supérieur à gauche. Cette disposition renforce une impression de rigueur visuelle, d’autant que le châssis présente des profils majoritairement plats, favorisant une bonne prise en main. Plusieurs coloris sont proposés, parmi lesquels des teintes sombres et plus audacieuses, reflétant une volonté de sobriété moderne.

De son côté, le Xiaomi 15T Pro adopte un bloc photo arrière aux dimensions similaires mais avec des bords plus travaillés, toujours dans l’angle supérieur gauche. L’intégration se veut plus expressive, avec des bords légèrement arrondis qui adoucissent les lignes générales de l’appareil. Là encore, plusieurs finitions sont disponibles que chacun appréciera.

Le Google Pixel 10 conserve une approche minimaliste, fidèle à l’identité de la gamme. Son bloc photo arrière, plus compact, s’intègre discrètement à la coque, avec une organisation claire des capteurs. Les profils sont plutôt plats, renforçant l’aspect épuré de l’ensemble.

En termes de gabarit, le Pixel 10 est le plus compact et le plus léger des trois, ce qui pourra séduire les utilisateurs recherchant un appareil facile à manipuler au quotidien. À l’inverse, le OnePlus 15 et le Xiaomi 15T Pro se montrent plus imposants, tant par leur hauteur que par leur largeur, et affichent également un poids plus élevé.

Enfin, tous bénéficient d’une certification d’étanchéité IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière conforme aux standards du segment, le OnePlus 15 allant même plus loin avec une protection renforcée selon certaines conditions et permettant de notamment résister à de hautes pressions et à des températures extrêmes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le terrain des performances, ces trois smartphones reposent sur des plateformes techniques de tout premier plan, mais avec des philosophies différentes. Le OnePlus 15 s’appuie sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, la dernière génération, pensé pour délivrer une puissance élevée aussi bien dans les usages courants que dans les tâches exigeantes comme le jeu ou le multitâche intensif. Il est associé à une mémoire vive pouvant atteindre des capacités élevées et à un stockage interne rapide, sans possibilité d’extension par carte microSD, un choix assumé sur le segment premium.

Le Xiaomi 15T Pro fait appel à une puce MediaTek haut de gamme, le Dimensity 9400+, réputée pour son équilibre entre performances et efficacité énergétique. Là encore, les configurations de mémoire vive et de stockage se montrent généreuses, répondant aux besoins des utilisateurs intensifs, mais sans extension de stockage externe.

Le Google Pixel 10, quant à lui, embarque un processeur développé par Google, le Tensor G5 davantage orienté vers l’optimisation logicielle, l’intelligence artificielle et le traitement photo que vers la seule puissance brute. Il propose des capacités de mémoire vive et de stockage légèrement plus mesurées, mais cohérentes avec son positionnement.

En comparant les performances globales, le OnePlus 15 se place comme le plus puissant du trio, suivi de près par le Xiaomi 15T Pro, tandis que le Pixel 10 privilégie une expérience fluide et optimisée plutôt que des chiffres de performance maximaux.

Concernant l’affichage, le OnePlus 15 se distingue par un grand écran AMOLED offrant une fréquence de rafraîchissement très élevée, garantissant une excellente fluidité. Le Xiaomi 15T Pro propose également une large dalle AMOLED, avec une fréquence de rafraîchissement légèrement inférieure mais toujours très confortable. Le Pixel 10, plus compact, mise sur un écran OLED de taille réduite, compensant par une luminosité élevée et une gestion adaptative du rafraîchissement, particulièrement appréciable en extérieur.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue aujourd’hui un critère central dans le choix d’un smartphone haut de gamme, et ces trois modèles adoptent des stratégies sensiblement différentes. Le OnePlus 15 intègre un module photo arrière composé de trois capteurs, dont un capteur principal de 50 mégapixels destiné à la majorité des prises de vue, un ultra grand-angle de 50 mégapixels permettant de capturer des scènes larges, ainsi qu’un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique pour les sujets éloignés.

À l’avant, un capteur à selfie de 32 mégapixels assure des autoportraits détaillés et des appels vidéo de bonne qualité. L’ensemble privilégie une restitution équilibrée et polyvalente.

Le Xiaomi 15T Pro mise sur une configuration également très ambitieuse, avec un capteur principal de 50 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels orienté vers le zoom et la photographie de portrait. Le capteur frontal, de 32 mégapixels, s’inscrit dans une logique similaire à celle du OnePlus, avec un accent mis sur la précision et la netteté.

L’approche de Xiaomi favorise une grande polyvalence et une forte accentuation logicielle.

Le Google Pixel 10 adopte une philosophie différente. Il intègre un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels. Le capteur à selfie, de 11 mégapixels, est plus modeste sur le papier, mais bénéficie d’un traitement logiciel avancé.

Côté connectivité, tous prennent en charge le Wi-Fi 7, la compatibilité avec la 5G et le Bluetooth de dernière génération. Aucun ne propose de prise audio jack, confirmant une orientation clairement sans fil. L’émetteur infrarouge est présent sur le Xiaomi 15T Pro et sur le OnePlus 15, un détail appréciable pour certains usages notamment offrant la possibilité de contrôler des appareils à la maison ou en déplacement. Enfin, le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran sur les trois modèles, garantissant une intégration discrète et pratique au quotidien.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie demeure un enjeu essentiel, notamment sur des smartphones puissants et dotés de grands écrans. Le OnePlus 15 embarque une batterie de grande capacité, supérieure à 5000 mAh, ce qui lui permet d’envisager une journée complète d’utilisation intensive, voire davantage selon les usages. Il se distingue également par une recharge filaire très rapide, dépassant largement les standards habituels, ainsi que par la prise en charge de la recharge sans fil à une puissance confortable.

Le Xiaomi 15T Pro va encore plus loin sur le plan de la capacité, avec une batterie avoisinant les 5500 mAh. Cette réserve énergétique importante lui confère un avantage théorique en matière d’endurance, même si l’autonomie réelle dépendra fortement de la luminosité de l’écran, de la connectivité utilisée et des applications sollicitées. La recharge filaire est particulièrement rapide, figurant parmi les plus élevées du marché, tandis que la recharge sans fil est également prise en charge, bien que légèrement moins rapide que celle du OnePlus.

Le Google Pixel 10 adopte une approche plus mesurée, avec une batterie d’environ 4700 mAh. Cette capacité plus modeste est compensée par une gestion énergétique optimisée et une intégration étroite entre matériel et logiciel. En usage courant, il peut assurer une journée complète sans difficulté, mais se montrera moins endurant que ses deux concurrents lors d’utilisations intensives. La recharge filaire est plus lente, tout comme la recharge sans fil, même si cette dernière reste bien présente.

Ainsi, en matière d’autonomie pure, le Xiaomi 15T Pro apparaît comme le plus prometteur sur le papier, suivi du OnePlus 15, tandis que le Pixel 10 privilégie une endurance maîtrisée et une cohérence globale plutôt qu’une capacité maximale.

