Galaxy S25 Ultra : Samsung offre une montre à 280 € pour son achat

- publié le 24/09/2025 à 07h00

Une Galaxy Watch offerte avec le Galaxy S25 Ultra

En ce moment, Samsung ajoute gratuitement une Galaxy Watch (valeur 280 €) pour l’achat d’un Galaxy S25 Ultra. Un bundle parfait pour les amateurs de technologie, de sport et de suivi santé.

Montre connectée offerte + options de financement : une offre parfaite pour la rentrée.

Des réductions et avantages exclusifs

Reprise de votre ancien smartphone : jusqu’à 530 € de bonus reprise pour réduire le prix final.

jusqu’à 530 € de bonus reprise pour réduire le prix final. Mais pas que : eh oui, non seulement votre ancien smartphone, mais aussi vos PC, montre connectées, écouteurs etc. peuvent être repris (et ce pour de nombreuses marques pas uniquement des appareils Samsung).

Samsung propose également un financement en plusieurs fois (jusqu’à 24 mensualités, selon l’option choisie).

Pourquoi craquer pour cette offre ?

Avec son bloc photo quadruple capteur, son processeur dernier cri, son stylet S Pen intégré et son autonomie solide, le Galaxy S25 Ultra est déjà l'incontournable de l'année. Mais, l’ajout d’une Galaxy Watch 7 renforce véritablement l'interactivité du Galaxy S25 Ultra qui est pensé pour beaucoup comme un appareil ultra connecté.

Si vous envisagez de passer au Galaxy S25 Ultra, c’est le moment.