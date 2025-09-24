Galaxy S25 Ultra : Samsung offre une montre à 280 € pour son achat

Un cadeau premium pour accompagner le smartphone le plus puissant de la gamme. Samsung propose une Galaxy Watch d’une valeur de 280 € pour tout achat d’un Galaxy S25 Ultra.

Rémi Deschamps - publié le 24/09/2025 à 07h00
Le Samsung Galaxy S25 Ultra et la Galaxy Watch 7

Une Galaxy Watch offerte avec le Galaxy S25 Ultra

En ce moment, Samsung ajoute gratuitement une Galaxy Watch (valeur 280 €) pour l’achat d’un Galaxy S25 Ultra. Un bundle parfait pour les amateurs de technologie, de sport et de suivi santé.

Montre connectée offerte + options de financement : une offre parfaite pour la rentrée.

 

Des réductions et avantages exclusifs

  • Reprise de votre ancien smartphone : jusqu’à 530 € de bonus reprise pour réduire le prix final.
  • Mais pas que : eh oui, non seulement votre ancien smartphone, mais aussi vos PC, montre connectées, écouteurs etc. peuvent être repris (et ce pour de nombreuses marques pas uniquement des appareils Samsung). 

Samsung propose également un financement en plusieurs fois (jusqu’à 24 mensualités, selon l’option choisie).

 

Pourquoi craquer pour cette offre ?

Avec son bloc photo quadruple capteur, son processeur dernier cri, son stylet S Pen intégré et son autonomie solide, le Galaxy S25 Ultra est déjà l'incontournable de l'année. Mais, l’ajout d’une Galaxy Watch 7 renforce véritablement l'interactivité du Galaxy S25 Ultra qui est pensé pour beaucoup comme un appareil ultra connecté. 

Si vous envisagez de passer au Galaxy S25 Ultra, c’est le moment.

 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Quel smartphone 5G choisir en 2025 à moins de 500 € ?

22/09/2025
Honor Magic7 Pro
Guide d'achat

Honor Magic7 Pro vs Xiaomi 15 Ultra : quel smartphone haut de gamme chinois offre le meilleur rapport qualité/prix ?

21/09/2025
Samsung Galaxy S25 FE
Guide d'achat

Galaxy S25 ou Galaxy S25 FE : lequel choisir pour un rapport qualité/prix imbattable ?

20/09/2025
Apple iPhone 17
Guide d'achat

iPhone 17 vs iPhone 16 : faut-il vraiment passer au nouveau modèle ?

20/09/2025