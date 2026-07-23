Ni Samsung ni Apple, le Xiaomi 17 est l'un des smartphones haut de gamme les plus convoités des soldes

Proposé à 849,99 € chez Cdiscount, le Xiaomi 17 bouscule la hiérarchie établie. Avec sa fiche technique haut de gamme et son intégration soignée, ce modèle concentre le meilleur savoir-faire de la marque chinoise pour un tarif plus maîtrisé que ses concurrents directs Apple et Samsung.

Si les habitués du marché se tournent naturellement vers la gamme Redmi Note des smartphones Xiaomi pour dénicher des tarifs agressifs, le constructeur sait rivaliser sur le haut de gamme avec des prestations de premier ordre.

Actuellement affiché à 849,99 € sur la plateforme française Cdiscount, le Xiaomi 17 bénéficie d'une remise bienvenue qui renforce son attrait auprès des utilisateurs en quête d'un matériel complet à prix étudié.

Écran compact et puissance taillée pour la durabilité

Pour la partie affichage, la marque fait le choix d'un format compact avec une dalle LTPO AMOLED de 6,36 pouces. Ce gabarit plutôt petit offre une excellente prise en main. Côté fluidité, l'écran propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui correspond au standard actuel du marché pour garantir une navigation agréable, le tout avec un pic de luminosité à 3 500 nits.

Sous le capot, l'intégration de la dernière puce Snapdragon 8 Elite et de 12 Go de RAM apporte la réserve de puissance nécessaire pour encaisser les futures versions d'Android. Ce processeur performant permet de conserver un appareil réactif au fil des ans, garantissant une durabilité réelle au-delà des simples promesses de suivi logiciel, qui sont par ailleurs de 5 ans — ce qui reste en deçà de Samsung, Apple ou Google qui se situent plutôt à 7 ans pour leurs hauts de gamme respectifs.

Un monstre d'autonomie et un bloc photo très équilibré

Côté gestion de l'énergie, malgré son format compact, l'appareil intègre une batterie silicium-carbone d'une capacité record de 6 330 mAh.

Cette réserve massive peut permettre de tenir deux jours complets, un avantage rare sur le segment haut de gamme, le tout complété par une charge ultra-rapide pour refaire le plein en un éclair.

Sur le volet de la photographie, en partenariat avec Leica, le module principal de 50 Mpx profite d'une grande ouverture optique et d'une stabilisation optique, indispensable pour capter la lumière en intérieur ou de nuit et éviter les flous de bougé. De plus, un vrai téléobjectif optique vient compléter l'ensemble. Qui dit vrai zoom, dit absence de dégradation d'image ou de pixellisation.