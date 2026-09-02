Galaxy S26+ : 12 Go de RAM et 7 ans de suivi logiciel pour le « grand » Samsung

Plutôt que d'intégrer un stylet ou un module photo avec un très long zoom, le Galaxy S26+ préfère se concentrer sur un affichage réactif, une autonomie solide et un suivi logiciel garanti sur sept ans.

Galaxy S26+ : les éléments clés à retenir

Pour faire un résumé simple du positionnement du Galaxy S26+, qui se retrouve dans une situation délicate entre un Galaxy S26 moins cher et un Galaxy S26 Ultra bien plus mis en avant, il faut le voir comme une version allégée du modèle Ultra, un peu comme le Galaxy S26 FE sera la version allégée du Galaxy S26 standard.

Ainsi, l'appareil s'appuie sur une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces (avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz) et une puce haute performance associée à 12 Go de RAM. Cette base permet une bien plus grande vélocité que le S26 standard, et une durabilité accrue, puisque cette puissance sera capable, sans aucun problème, d'absorber les différentes mises à jour que Samsung prévoit pour les 7 prochaines années !

Côté autonomie et photo, la batterie de 4 900 mAh (charge 45 W) dépasse de 600 mAh celle du modèle S26 standard et le triple capteur photo arrière combine un objectif principal de 50 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif x3 de 10 MP.

C'est probablement le plus gros compromis avec le Galaxy S26 Ultra, toutefois, cela reste un excellent bloc photo, celui du S26 Ultra étant parmi les meilleurs du marché.

Offres de reprise et avantages sur le site officiel Samsung

Sur la boutique officielle Samsung, l'achat d'un Galaxy S26+ s'accompagne d'un système de reprise très pratique permettant d'échanger jusqu'à 3 anciens appareils simultanément (smartphones, tablettes ou objets connectés). L'estimation de ces différents équipements peut offrir jusqu'à 435 € de réduction immédiate.

L'achat d'un Galaxy S26+ permet également d'autres avantages :

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