Galaxy S24 Ultra : de 1 469 € à 510 €, avec encore 5 ans de mises à jour devant lui

Le Galaxy S24 Ultra est disponible pour 510 € en version neuve, seulement deux ans après son lancement à 1 469 €. Il vient donc jouer sur le terrain des smartphones à 500 €, mais avec des fonctionnalités qui n'ont absolument rien à voir avec celles d'un milieu de gamme. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 01/09/2026 à 12h15
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Trois Galaxy S24 Ultra alignés

En 2024, le Galaxy S24 Ultra faisait partie des smartphones les plus chers et puissants du marché. Aujourd'hui, certaines offres le font descendre à 510 €.

 

510 € pour un ultra haut de gamme avec S Pen, zoom optique x5 et 200 Mpx !

Autour de 500 €, on trouve beaucoup de bons smartphones sortis en 2026, mais le Galaxy S24 Ultra est de loin plus puissant et mieux équipé.

Son écran AMOLED de 6,8 pouces monte à 120 Hz, tandis que sa puce Snapdragon 8 Gen 3 et ses 12 Go de RAM ont encore largement de quoi gérer les jeux lourds ou la photo.

Et en parlant de photo, ce modèle propose l'un des meilleurs blocs optiques de sa génération avec un zoom optique x5, un capteur principal de 200 Mpx, mais encore mieux, des capteurs secondaires de 50, 10 et 12 Mpx, ce qui garantit une véritable polyvalence, surtout pour les zooms.

Lors de notre test du Galaxy S24 Ultra, nous lui avions attribué 5/5. Les générations suivantes ont progressé, mais il s'agit surtout d'optimisation.

Son vrai atout en 2026, c'est le combo mises à jour et prix

Acheter un smartphone de 2024 pose forcément la question de sa durée de vie logicielle. Ici, Samsung avait anticipé le problème en promettant sept générations d'Android et sept années de mises à jour de sécurité.

Le S24 Ultra doit ainsi recevoir des mises à jour jusqu'en 2031, il lui reste donc encore 5 ans, donc autant que certains haut de gamme sortis cette année, mais à moitié prix !

Attention toutefois, cette offre concerne une version américaine. Celle-ci est compatible avec les réseaux français, mais certaines applications, fonctions régionales ou conditions de garantie peuvent néanmoins différer d'une version française.

✅ Les points forts

  • Écran AMOLED 120 Hz
  • S Pen intégré
  • Capteur 200 Mpx
  • Zoom optique x5
  • Mises à jour jusqu'en 2031

⚠️ À vérifier

  • Version américaine
  • Une seule SIM physique
  • Compatibilité de certains services
 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial de LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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