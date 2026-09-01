Galaxy S24 Ultra : de 1 469 € à 510 €, avec encore 5 ans de mises à jour devant lui

En 2024, le Galaxy S24 Ultra faisait partie des smartphones les plus chers et puissants du marché. Aujourd'hui, certaines offres le font descendre à 510 €.

510 € pour un ultra haut de gamme avec S Pen, zoom optique x5 et 200 Mpx !

Autour de 500 €, on trouve beaucoup de bons smartphones sortis en 2026, mais le Galaxy S24 Ultra est de loin plus puissant et mieux équipé.

Son écran AMOLED de 6,8 pouces monte à 120 Hz, tandis que sa puce Snapdragon 8 Gen 3 et ses 12 Go de RAM ont encore largement de quoi gérer les jeux lourds ou la photo.

Et en parlant de photo, ce modèle propose l'un des meilleurs blocs optiques de sa génération avec un zoom optique x5, un capteur principal de 200 Mpx, mais encore mieux, des capteurs secondaires de 50, 10 et 12 Mpx, ce qui garantit une véritable polyvalence, surtout pour les zooms.

Lors de notre test du Galaxy S24 Ultra, nous lui avions attribué 5/5. Les générations suivantes ont progressé, mais il s'agit surtout d'optimisation.

Son vrai atout en 2026, c'est le combo mises à jour et prix

Acheter un smartphone de 2024 pose forcément la question de sa durée de vie logicielle. Ici, Samsung avait anticipé le problème en promettant sept générations d'Android et sept années de mises à jour de sécurité.

Le S24 Ultra doit ainsi recevoir des mises à jour jusqu'en 2031, il lui reste donc encore 5 ans, donc autant que certains haut de gamme sortis cette année, mais à moitié prix !

Attention toutefois, cette offre concerne une version américaine. Celle-ci est compatible avec les réseaux français, mais certaines applications, fonctions régionales ou conditions de garantie peuvent néanmoins différer d'une version française.