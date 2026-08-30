Les immortels : 3 mobiles taillés pour l'eau, la poussière et les chocs

Sur le plan du design, le Samsung Galaxy XCover 7, affiché autour de 225 €, assume son gabarit de baroudeur : 240 grammes, 10,2 mm d'épaisseur et un châssis renforcé pensé pour le chantier et l'extérieur. À l'opposé, l'Apple iPhone 16, proposé autour de 680 €, reste le plus léger et le plus fin du trio (170 grammes, 7,8 mm) avec son cadre en aluminium et sa face avant en verre renforcé.

Le Google Pixel 9, vendu près de 740 €, se place entre les deux avec ses 198 grammes et une finition premium. Côté résistance, les trois partagent la certification IP68, qui autorise une immersion temporaire dans l'eau douce. Le XCover 7 et le Pixel 9 obtiennent la meilleure note de tenue aux chutes attribuée par lesmobiles, tandis que l'iPhone 16 se situe un cran en dessous sur ce critère.

Lequel résiste le mieux à l'eau, à la poussière et aux chocs ?

Sur la résistance pure, le Samsung Galaxy XCover 7 prend nettement l'avantage. Conçu pour un usage intensif, il affiche une résistance à toute épreuve saluée par lesmobiles, un dos renforcé et un écran tactile optimisé qui reste utilisable avec des gants ou les doigts mouillés, là où ses rivaux exigent un contact direct. Sa certification IP68 le protège de la poussière et d'une immersion temporaire dans l'eau.

Le Google Pixel 9 suit avec la même étanchéité IP68 et la meilleure note de tenue aux chutes, épaulé par un verre renforcé sur ses deux faces. L'iPhone 16 partage cette certification IP68 et mise sur sa face avant en verre renforcé et son châssis en aluminium, mais il ferme la marche sur la résistance aux chocs selon l'évaluation de lesmobiles. Pour un usage réellement exposé, le XCover 7 reste le plus rassurant.

Quelle autonomie et quelle endurance sur le terrain ?

Pour l'endurance loin d'une prise, le Samsung Galaxy XCover 7 joue une carte rare : sa batterie de 4050 mAh est amovible, ce qui permet d'emporter une seconde batterie et de doubler son autonomie sur une longue journée de terrain. Le Google Pixel 9 (4700 mAh) et l'iPhone 16 (4700 mAh) offrent une meilleure capacité fixe, de quoi tenir la journée en usage courant, mais impossibles à remplacer sans passer par un atelier.

Sur la recharge, le Pixel 9 et l'iPhone 16 prennent l'avantage avec la charge sans fil, absente du XCover 7 qui se limite à une charge filaire de 15 W. En extérieur, les dalles OLED du Pixel 9 (6,1 pouces, 120 Hz) et de l'iPhone 16 (6,1 pouces) restent plus lumineuses et fluides que l'écran LCD du XCover 7, plus modeste mais parfaitement lisible pour l'essentiel.

Puissance, photo et longévité : lequel choisir ?

Sur la puissance et la photo, les deux flagships creusent l'écart. L'iPhone 16 s'appuie sur sa puce A18 et un capteur principal de 48 mégapixels ouvrant à f/1,6, très à l'aise en photo comme en vidéo 4K. Le Google Pixel 9, porté par sa puce Tensor G4 et son traitement d'image dopé à l'intelligence artificielle, signe parmi les meilleurs clichés automatiques de la sélection. Le XCover 7, avec son capteur de 50 mégapixels, vise le dépannage efficace plutôt que la performance photographique.

Sur la longévité logicielle, le Pixel 9 se distingue avec sept années de mises à jour garanties par Google, un suivi long qui prolonge d'autant la durée de vie de l'appareil. En conclusion, le Samsung Galaxy XCover 7 est le plus increvable pour le terrain et le budget serré, le Google Pixel 9 le plus complet entre robustesse, photo et suivi logiciel, et l'Apple iPhone 16 le plus adapté aux utilisateurs d'iOS qui veulent l'étanchéité sans renoncer à la légèreté.