L'Apple Pencil de l'iPhone pliable resterait finalement au placard

D'après Bloomberg, Apple aurait bien conçu un stylet dédié à son premier iPhone pliable avant finalement d'y renoncer, quelques jours à peine avant la présentation officielle prévue le 9 septembre 2026.

Sylvain Pichot - publié le 02/09/2026 à 11h00
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Apple iPhone Ultra concept

Selon les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, dans sa newsletter Power On, Apple aurait « prototypé, testé et envisagé de lancer » une version modifiée de l'Apple Pencil pour accompagner son futur iPhone pliable. Le journaliste juge toutefois sa commercialisation peu probable aux côtés du téléphone, dont la présentation est attendue lors de la keynote de rentrée du 9 septembre 2026. Ce serait le premier smartphone pliable de la marque à la pomme, alors que le premier Samsung Galaxy Z Fold date de 2019.

Le prototype de stylet aurait été plus trapu que les Apple Pencil vendus avec les iPad, afin de s'adapter à la hauteur réduite du téléphone une fois refermé. C’est logique. À l'image de ses versions pour tablette, il se serait aimanté sur la tranche de l'appareil pour le rangement et la recharge sans fil. Ce principe d’utilisation d’un stylet s'expliquerait par le format de l'écran interne du pliable, qui approcherait celui d'un iPad mini, une surface où un stylet trouve généralement son utilité pour l'annotation ou le dessin. 

On rappelle que les premiers Galaxy Z Fold (1ere et 2e génération) n’étaient pas compatibles. Les Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Fold 6 supportaient l’utilisation du S Pen mais uniquement sur l’écran interne. Ce n’est plus le cas depuis sauf pour un stylet spécial, le S Pen Fold Edition ou le S Pen Pro qui intègrent une pointe rétractable arrondie pour ne pas rayer la surface de l’écran. Son rangement nécessite une coque spéciale. Notez également que le Honor Magic V5 et Magic V6 supportent l’utilisation d’un stylet.  

Apple iPhone Fold

Des obstacles techniques difficiles à surmonter

Deux problèmes majeurs auraient toutefois eu raison du projet selon Bloomberg. Premièrement, une fois fixé sur la tranche, le stylet gênerait l'ouverture du téléphone, obligeant potentiellement l'utilisateur à le retirer avant chaque dépliage de l'écran, même sans intention de s'en servir. Ensuite, la dalle interne pliable serait nettement plus fragile qu'un verre d'iPhone classique, et la pointe du Pencil risquerait d'y laisser des marques disgracieuses. Sur un appareil présenté comme le smartphone le plus premium de la gamme, cet argument aurait suffi à refroidir les équipes de Cupertino.

Cette philosophie du doigt privilégié au stylet rappelle la position historique d'Apple. Steve Jobs avait déjà tranché la question en 2007 lors de la présentation du tout premier iPhone, en moquant ouvertement les stylets à une époque où certains smartphones concurrents s'utilisaient exclusivement à la pointe.

Ajouter un accessoire jugé fragile pour la dalle et encombrant pour la charnière aurait compliqué un lancement d'autant plus scruté que ce sera la première keynote dirigée par John Ternus, nouveau patron d'Apple après le départ de Tim Cook. Rien n'exclurait toutefois de voir ce Pencil revenir sur une génération future, une fois les dalles pliantes devenues plus robustes.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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