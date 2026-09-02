L'Apple Pencil de l'iPhone pliable resterait finalement au placard

Selon les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, dans sa newsletter Power On, Apple aurait « prototypé, testé et envisagé de lancer » une version modifiée de l'Apple Pencil pour accompagner son futur iPhone pliable. Le journaliste juge toutefois sa commercialisation peu probable aux côtés du téléphone, dont la présentation est attendue lors de la keynote de rentrée du 9 septembre 2026. Ce serait le premier smartphone pliable de la marque à la pomme, alors que le premier Samsung Galaxy Z Fold date de 2019.

Le prototype de stylet aurait été plus trapu que les Apple Pencil vendus avec les iPad, afin de s'adapter à la hauteur réduite du téléphone une fois refermé. C’est logique. À l'image de ses versions pour tablette, il se serait aimanté sur la tranche de l'appareil pour le rangement et la recharge sans fil. Ce principe d’utilisation d’un stylet s'expliquerait par le format de l'écran interne du pliable, qui approcherait celui d'un iPad mini, une surface où un stylet trouve généralement son utilité pour l'annotation ou le dessin.

On rappelle que les premiers Galaxy Z Fold (1ere et 2e génération) n’étaient pas compatibles. Les Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Fold 6 supportaient l’utilisation du S Pen mais uniquement sur l’écran interne. Ce n’est plus le cas depuis sauf pour un stylet spécial, le S Pen Fold Edition ou le S Pen Pro qui intègrent une pointe rétractable arrondie pour ne pas rayer la surface de l’écran. Son rangement nécessite une coque spéciale. Notez également que le Honor Magic V5 et Magic V6 supportent l’utilisation d’un stylet.

Des obstacles techniques difficiles à surmonter

Deux problèmes majeurs auraient toutefois eu raison du projet selon Bloomberg. Premièrement, une fois fixé sur la tranche, le stylet gênerait l'ouverture du téléphone, obligeant potentiellement l'utilisateur à le retirer avant chaque dépliage de l'écran, même sans intention de s'en servir. Ensuite, la dalle interne pliable serait nettement plus fragile qu'un verre d'iPhone classique, et la pointe du Pencil risquerait d'y laisser des marques disgracieuses. Sur un appareil présenté comme le smartphone le plus premium de la gamme, cet argument aurait suffi à refroidir les équipes de Cupertino.

Cette philosophie du doigt privilégié au stylet rappelle la position historique d'Apple. Steve Jobs avait déjà tranché la question en 2007 lors de la présentation du tout premier iPhone, en moquant ouvertement les stylets à une époque où certains smartphones concurrents s'utilisaient exclusivement à la pointe.

Ajouter un accessoire jugé fragile pour la dalle et encombrant pour la charnière aurait compliqué un lancement d'autant plus scruté que ce sera la première keynote dirigée par John Ternus, nouveau patron d'Apple après le départ de Tim Cook. Rien n'exclurait toutefois de voir ce Pencil revenir sur une génération future, une fois les dalles pliantes devenues plus robustes.