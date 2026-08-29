Sur le plan du design, le Google Pixel 9a, affiché autour de 400 €, adopte le format le plus compact du trio avec sa dalle de 6,3 pouces et un dos épuré sans îlot photo saillant. Le Samsung Galaxy A56, proposé autour de 305 €, se distingue par sa finesse de 7,4 mm et son cadre soigné sur un écran de 6,7 pouces.

Le Xiaomi 14T, vendu près de 360 €, mise sur une façade généreuse de 6,67 pouces. Côté résistance, le Pixel 9a prend l'avantage avec sa certification IP68, qui tolère une immersion temporaire, quand le Galaxy A56 s'en tient à l'IP67. La fiche du Xiaomi 14T ne mentionne pas de certification d'étanchéité, un point à garder en tête pour un usage exposé à l'eau.

Lequel est le plus puissant au quotidien ?

Pour la puissance brute, le Xiaomi 14T prend l'avantage avec son processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra et 12 Go de RAM, taillé pour le jeu et le multitâche exigeant. Le Google Pixel 9a suit avec la puce maison Tensor G4, moins démonstrative sur les mesures de performance mais très efficace sur les traitements d'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale. Le Galaxy A56 ferme la marche avec son Exynos 1580 et 8 Go de RAM, largement suffisant pour la bureautique, la navigation et les applications du quotidien.

L'expérience logicielle départage ensuite ces trois profils. Le Pixel 9a offre l'interface Android la plus épurée et la plus réactive, servie directement par Google. Le Galaxy A56 mise sur One UI et ses fonctions d'IA, avec la promesse de six années de mises à jour, un argument de longévité fort à ce tarif. Le Xiaomi 14T, sous HyperOS, ajoute de nombreuses options au prix d'une surcouche plus chargée.

Qui prend les meilleures photos ?

En photo, le Xiaomi 14T se distingue avec son système signé Leica, dont un téléobjectif qui manque à ses deux rivaux, utile pour rapprocher un sujet sans perte de netteté. Le Pixel 9a passe devant sur le rendu automatique grâce au traitement logiciel de Google, très fiable en basse lumière et sur les portraits, avec son capteur principal de 48 mégapixels ouvrant à f/1,7. Le Galaxy A56 suit avec un capteur de 50 mégapixels stabilisé, efficace de jour mais un cran derrière quand la lumière manque.

Pour la vidéo, les trois filment en 4K, mais le Pixel 9a et le Xiaomi 14T assurent une stabilisation plus solide sur les séquences en mouvement. Côté selfie, le Xiaomi 14T mène avec son module avant de 32 mégapixels, devant les 13 mégapixels du Pixel 9a et les 12 mégapixels du Galaxy A56.

Quel écran et quelle autonomie au fil de la journée ?

Sur l'écran, le Xiaomi 14T prend l'avantage avec sa dalle AMOLED de 6,67 pouces annoncée à 144 Hz, la plus fluide du trio pour le jeu et le défilement. Le Galaxy A56 et le Pixel 9a répondent avec des dalles AMOLED et OLED à 120 Hz, respectivement de 6,7 et 6,3 pouces, très agréables à l'œil et bien calibrées pour la lecture comme pour la vidéo.

Pour l'autonomie, le Xiaomi 14T dispose de la plus grosse batterie du trio (5500 mAh) et surtout d'une charge filaire de 90 W qui fait le plein en un éclair, là où le Galaxy A56 (5000 mAh, 45 W) et le Pixel 9a (5100 mAh, 24 W, mais recharge sans fil) se rechargent plus posément. En conclusion, le Xiaomi 14T est le plus complet pour la puissance, l'écran et la recharge, le Google Pixel 9a le plus convaincant pour la photo automatique et la simplicité logicielle, et le Samsung Galaxy A56 le plus rassurant pour la durée grâce à ses six ans de mises à jour.