Galaxy S26 Edge : déjà des premiers rendus du smartphone ultra fin de Samsung

Les premières images de ce qui pourrait bien être le design du prochain smartphone ultra fin de Samsung, le Galaxy S26 Edge sont apparus sur la toile. Que faut-il en attendre ?

Sylvain Pichot - publié le 09/09/2025 à 13h30
Samsung Galaxy S26 Edge leaks

Le Samsung Galaxy S26 Edge viendra succéder au Galaxy S25 Edge qui avait retenu toute l’attendu en début d’année dernière à la fin de la présentation officielle des Galaxy S25. Cette déclinaison veut s’imposer comme le nouveau porte-étendard du design chez Samsung. 

Samsung Galaxy S26 Edge leaks

Un smartphone extrêmement fin

C’est encore une fois Evan Blass, en association avec le site AndroidHeadlines qui publie les premiers rendus des lignes du Galaxy S26 Edge, plusieurs mois donc avant qu’il ne soit officiellement dévoilé. Notez que ce leaker a une réputation extrêmement bonne car il ne s’est que très rarement trompé.

Ainsi, l’appareil présenterait une silhouette entièrement repensée : l’écran plat de 6,7 pouces occupe l’essentiel de la façade grâce à des bordures extrêmement fines et parfaitement uniformes, mettant en avant une expérience visuelle immersive. 

Samsung Galaxy S26 Edge leaks

À l’image de son prédécesseur, le châssis du Galaxy S26 Edge se distinguerait par son extrême finesse : seulement 5,5 mm à son point le plus fin (10,8 mm avec le module caméra), ce qui en ferait l’un des smartphones les plus fins du marché premium. Les tranches latérales arboreraient une forme plate avec des coins arrondis. 

Module caméra et jeu de proportions

L’élément le plus marquant du design arrière tient dans l’îlot caméra, qui traverserait complétement le dos du téléphone, de gauche à droite. Malgré cette largeur exceptionnelle, seuls deux capteurs photo sont embarqués, placés verticalement dans le coin supérieur gauche de l’îlot. 

Ce format renforcerait l’identité visuelle du S26 Edge, le démarquant clairement des générations précédentes et des concurrents. Il s’agit d’un parti pris tout à fait original, alors que les autres constructeurs misent souvent sur des modules plus compacts et verticaux sauf pour POCO qui a, depuis longtemps, pris aussi ce parti d’un bloc nettement plus large que celui de la seule intégration des capteurs. Notez également que certains modèles d’iPhone 17 pourraient également utiliser ce principe. 

Samsung Galaxy S26 Edge leaks

Le dos entièrement lisse, hormis ce large îlot, et la disposition des boutons sur le côté droit (verrouillage et volume) complètent une expérience pensée pour la simplicité et la facilité d’utilisation. En outre, Samsung devrait logiquement décliner son smartphone avec plusieurs coloris. 

Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S26 Edge utiliserait des matériaux premium pour son châssis : aluminium brossé pour le contour, verre Gorilla Glass dernière génération pour les faces, et finitions mates ou glossy selon les versions. 
Plus on approchera de la présentation officielle du Samsung Galaxy S26 Edge et plus des images devraient être aperçues ici ou là confirmant très probablement ces rendus. 

