Galaxy S26 FE : un firmware déjà repéré chez Samsung

À retenir Un firmware pour le Galaxy S26 FE a été repéré sur les serveurs de Samsung.

pour le Galaxy S26 FE a été repéré sur les serveurs de Samsung. Le smartphone devrait être équipé de la puce Exynos 2500 et 8 Go de RAM.

et 8 Go de RAM. Un lancement est prévu pour l'automne 2026, probablement en septembre ou octobre.

Ce n'est pas une photo volée ni une fiche technique complète, mais un simple fichier firmware — et pourtant, il en dit long. Repérée sur les serveurs OTA de Samsung sous la référence S741NKSU0AZE5, cette entrée a été identifiée par le leaker Tarun Vats comme correspondant au futur Galaxy S26 FE. Concrètement, cela indique que les équipes du fabricant ont entamé les premières phases de test logiciel.

Ce signe vient renforcer des indices déjà apparus quelques semaines plus tôt. En avril 2026, un benchmark avait en effet laissé filtrer l'existence du smartphone, confirmant au passage la présence de l'Exynos 2500 comme puce principale. La combinaison de ces deux éléments — firmware détecté et benchmark publié — dépeint le portrait d'un appareil dont le développement est bien engagé, même si Samsung n'a encore communiqué aucun détail officiel. La marque ne le fera pas avant plusieurs semaines, voire quelques mois. Toutefois, il est possible que des indiscrétions soient publiées ici et là.

La puce Exynos 2500 comme choix central

Les différentes fuites s'accordent aujourd'hui sur un point : le chipset Exynos 2500 serait le processeur retenu pour le Galaxy S26 FE. Selon des données relayées par Android Central, le benchmark détecté en avril attribuait au smartphone 2 426 points en simple cœur et 8 004 points en multi-cœur, des résultats cohérents avec ce que l'on attendrait d'un appareil milieu de gamme supérieur sous Exynos 2500. Par ailleurs, la fiche repérée sur Geekbench mentionnait la présence de 8 Go de RAM et une version Android 17, des caractéristiques typiques d'un prototype de développement.

Ce positionnement chipset marque un choix stratégique de la part de Samsung. D'après Android Authority, les rumeurs ne font pour l'instant état d'aucune variante Snapdragon, contrairement à ce que certains marchés pourraient attendre. La marque semblerait donc miser sur sa propre solution pour contenir les coûts de production tout en préservant une fiche technique compétitive — une approche déjà observée sur les générations précédentes de la gamme FE, bien que rien ne soit définitif avant une annonce officielle.

Rappelons que le Galaxy S25 FE avait été présenté lors de l'IFA en septembre 2025, avec un écran AMOLED de 6,7 pouces, une puce Exynos 2400. Samsung suit, d'une génération à l'autre, un rythme assez régulier pour ses éditions Fan Edition, ce qui permet d’envisager une fenêtre identique pour le Galaxy S26 FE, soit un lancement en septembre ou octobre 2026.