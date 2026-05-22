iPhone 16 Pro : introuvable en neuf, pourquoi il surclasse pourtant les iPhone 17 et 17 Pro dans sa version reconditionné !

Devenu indisponible dans les rayons du neuf, l’iPhone 16 Pro devient la cible prioritaire du marché du reconditionné. C'est contre-intuitif, mais ce modèle de l'an dernier se montre plus robuste et mieux équipé que ses successeurs directs. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 22/05/2026 à 12h15
L'iPhone 16 Pro

C'est un fait bien connu des amateurs de la marque à la pomme. Dès qu'une nouvelle génération pointe le bout de son nez, Apple s'empresse de faire disparaître les versions haut de gamme précédentes pour ne pas cannibaliser ses nouveautés.

C'est exactement le sort qui a été réservé à l'iPhone 16 Pro. Pour se le procurer aujourd'hui, la seule porte d'entrée restante est le marché de la seconde main, et de préférence celui du reconditionné. Une contrainte qui se transforme rapidement en excellente surprise quand on regarde de plus près les offres disponibles !

 

Quand l'ancien maître donne la leçon au petit nouveau

En économie et en tech, le vrai phénomène qui explique que l'iPhone 17 n'apporte plus grand-chose par rapport au 16 Pro s'appelle la loi des rendements décroissants. Sa définition est simple : « plus on pousse la technologie loin, plus le gain pour l'utilisateur est petit (et cher) ».

Ainsi, pour l'utilisateur, l'écart entre l'iPhone 16 Pro et le tout récent iPhone 17 s'avère pratiquement invisible à l'œil nu, mais la différence de prix est bien là !

Il faut dire que l'iPhone 16 Pro est si blindé techniquement, avec sa puce taillée pour encaisser les pires calculs sans broncher, qu'investir dans la nouvelle génération relève de l'anecdotique.

Sur le terrain de la photo, le constat est tout aussi frappant. Le triple objectif de la version 16 Pro délivre un piqué d'image et un zoom optique d'une telle précision qu'ils rendent l'achat de l'iPhone 17 standard difficile à justifier si votre préférence va à la photographie.

CertiDeal et Recommerce : les valeurs sûres du reconditionné en France

Éviter les pièges et les mauvaises surprises de la vente entre particuliers demande une certaine vigilance pour ne pas se perdre dans la jungle du smartphone.

Passer par notre comparateur reconditionné permet de comparer entre eux des professionnels qui testent et certifient chaque produit.

Sur ce terrain, CertiDeal se distingue avec une offre particulièrement agressive sur ce modèle, affiché à 690,90 € avec un suivi technique intégral réalisé dans leurs ateliers français.

 

De son côté, Recommerce profite de la Fête des Mères pour bousculer les prix. Le site fait chuter la facture grâce à une remise immédiate de 25 € dès 400 € d'achat, accessible avec le code promotionnel MAMAN25. L'appareil étant largement au-dessus du palier requis, la réduction s'applique automatiquement.

Je découvre les offres reconditionnées de Recommerce

Avant de valider votre panier, nous vous invitons à consulter notre dossier pour bien choisir son smartphone reconditionné. Jeter un œil à notre guide pour tout comprendre sur les batteries de smartphones vous aidera également à vous faire une idée si vous êtes inquiet par l'état d'une batterie d'un smartphone reconditionné, mais sachez qu'il est possible chez CertiDeal ou Recommerce de faire un remplacement par une batterie neuve, et que dans tous les cas ces deux acteurs proposent des batteries à 80 ou 85 % de leurs capacités minimum.

Solutions de reconditionnementDétails des tarifs et garanties disponibles
Tarif de référence CertiDeal690,90 € avec une batterie contrôlée et diagnostiquée
Avantage Fête des Mères Recommerce25 € de remise immédiate via le code MAMAN25
Condition de l'offre RecommerceValable sur l'ensemble du site dès 400 € de commande
Origine des reconditionneursEntreprises basées en France avec un service client local

CertiDeal vous propose 30 mois de garantie et Recommerce 3 ans ! Les deux enseignes sont donc assez confiantes dans leurs produits pour proposer des garanties plus longues que le neuf !

L'avis de la rédaction

Quitte à choisir un Apple récent, se procurer l’iPhone 16 Pro chez des spécialistes tricolores du reconditionnement comme CertiDeal ou Recommerce est un choix solide qui permet d'accéder à un smartphone que vous garderez de nombreuses années, pour un peu moins de 700 € (c'est cher, mais beaucoup moins que les modèles actuels qui flirtent avec les 1000 €, voire les dépassent !).

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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