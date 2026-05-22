Samsung Galaxy S26 Ultra : son prix s'effondre jusqu'à 450 € sur la boutique officielle (voire plus avec la reprise de 570 €) !

Pour imposer son tout dernier monstre de puissance face à la concurrence, le constructeur coréen met le paquet. Si vous lorgniez sur l'appareil sans oser franchir le pas à cause de son prix, la donne change radicalement actuellement.

Un code promo jusqu'à 300 € et une reprise jusqu'à 570 € !

Avec le code MYS26F, vous pouvez obtenir une remise de -300 € sur le S26 Ultra 1 To et -200 € sur les autres versions de stockage.

En plus de cette grosse réduction, la boutique officielle vous permet de reprendre simultanément jusqu'à trois anciens téléphones, tablettes ou objets connectés, ce qui peut faire chuter le prix de votre panier jusqu'à 570 € !

L'appareil est si blindé techniquement, avec sa puce taillée pour encaisser l'intelligence artificielle embarquée et son bloc photo stratosphérique, qu'il est pensé pour durer de nombreuses années sans jamais faiblir.

✅ Points forts Jusqu'à 570 € d'économies directes grâce à la reprise de vos anciens appareils

Un rabais supplémentaire de 150 € cumulable en payant simplement via PayPal

Une coque de protection et 3 mois d'assurance Samsung Care+ offerts d'office ⚠️ À observer L'estimation maximale de 570 € dépend de l'état et du modèle des produits repris

Les accessoires en promotion doivent être ajoutés en même temps au panier

Ce n'est pas tout ! PayPal renforce l'offre avec panache

La bonne surprise, c'est que ces offres n'arrivent pas seules. En sélectionnant le règlement par PayPal lors de la validation de votre commande, Samsung ajoute instantanément une remise complémentaire et immédiate de 150 €.

Cette baisse s'apply directement dans le panier.

Pour les utilisateurs qui souhaitent renouveler tout leur équipement d'un coup, l'offensive se prolonge sur les accessoires. Le fabricant applique 30 % de réduction sur une sélection de coques et de chargeurs, tandis que les écouteurs Galaxy Buds et les montres connectées Galaxy Watch profitent d'un rabais de 10 %.

Enfin, la souscription à l'assurance Samsung Care+ bascule à 0 € pendant les 3 premiers mois, avec une coque de protection offerte pour toute adhésion.