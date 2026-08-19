Galaxy S26 FE : une fuite massive dévoile design, fiche technique et prix avant le lancement

À retenir L'écran AMOLED de 6,7 pouces offre une définition Full HD+ avec une fréquence de 120 Hz .

offre une définition Full HD+ avec une fréquence de . Le smartphone est équipé de la puce Exynos 2500 et de 8 Go de RAM .

et de . La batterie de 4900 mAh prend en charge une charge filaire de 45 watts.

Selon les informations relayées par Android Headlines, 26 nouvelles images marketing dévoilent l'essentiel du design du Galaxy S26 FE. L'appareil devrait être proposé en trois coloris baptisés Blueberry, Graphite et Pistachio, une palette qui est en rupture avec les teintes plus classiques des générations précédentes.

Le smartphone conserverait un écran plat, protégé par un verre Gorilla Glass Victus+, entouré d'un châssis en aluminium. L'appareil afficherait une épaisseur de 7,4 millimètres et un poids d'environ 193 grammes. La certification IP68 serait également au rendez-vous, lui garantissant une résistance à l'eau et à la poussière conforme aux standards du segment premium.

Côté affichage, la dalle Dynamic AMOLED de 6,7 pouces afficherait une définition Full HD+ de 2340 par 1080 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Un capteur d'empreintes digitales optique resterait intégré sous l'écran.

Une puce Exynos et une photographie inchangée

D'après les fiches techniques qui circulent, Samsung abandonnerait l'Exynos 2400 des deux générations précédentes au profit de l'Exynos 2500, une puce gravée en 3 nanomètres déjà présente sur la gamme Galaxy S25. Cette configuration serait couplée à 8 Go de mémoire vive LPDDR5X, pour des capacités de stockage de 128 ou 256 Go en UFS 4.0, non extensibles.

Pour la photographie, le module arrière resterait organisé de manière verticale et comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1.8 et stabilisation optique, un module ultra grand-angle de 12 mégapixels en f/2.2, ainsi qu'un téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique 3x en f/2.4. Le capteur avant, positionné en façade, afficherait une définition de 12 mégapixels en f/2.2. D'après SamMobile, le capteur principal serait capable de filmer en 8K à 30 images par seconde, tandis que la caméra frontale se limiterait à la 4K à 60 images par seconde.

Batterie, logiciel et comparaison avec la concurrence

La batterie annoncée aurait une capacité de 4900 mAh, avec une charge filaire limitée à 45 watts. Certaines sources évoquent une technologie silicium-carbone, comme sur les Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra et Galaxy Z Flip8, qui pourrait améliorer la densité énergétique par rapport aux générations antérieures.

Sur le plan logiciel, Samsung promettrait sept années de mises à jour du système Android et de correctifs de sécurité, un engagement qui place le Galaxy S26 FE parmi les appareils les mieux suivis du marché, à égalité avec les modèles phares Galaxy S26 et Galaxy S26 Ultra.

L'appareil tournerait sous Android 17 avec l'interface One UI 9.0 dès sa sortie. Celle-ci est attendue dans les prochaines semaines, probablement courant septembre voire en octobre, au plus tard.

Enfin, concernant les prix, on s’attend à une configuration de 128 Go à partir de 750 euros environ tandis que la version de 512 Go d’espace de stockage pourrait être proposée à près de 1000 euros.