Google Pixel 11 : sauf pour la photo, difficile de justifier les 200 € de plus du Pro

Google a créé un dilemme assez inhabituel avec ses nouveaux Pixel. D'un côté, le Pixel 11 démarre à 999 € avec 256 Go de stockage. De l'autre, le Pixel 11 Pro réclame 1 199 € pour la même capacité.

Deux cents euros de différence, donc. Mais lorsqu'on retire la photographie de l'équation, il devient nettement plus difficile de trouver une raison de choisir le Pro !

C'est donc l'heure du duel smartphone !

Le même Tensor G6 et presque la même expérience au quotidien

Premier élément qui joue en faveur du Pixel 11, c'est que Google n'a pas réservé son nouveau processeur au modèle Pro. Les deux smartphones utilisent la même puce Tensor G6 et disposent d'au moins 12 Go de mémoire vive.

Ils profitent également des mêmes grandes nouveautés logicielles de Google, d'Android 17 et de Gemini. Surtout, Google promet sept années de mises à jour sur les deux appareils.

Pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos, utiliser les réseaux sociaux, jouer ou profiter des fonctionnalités d'intelligence artificielle de Google, la différence entre les deux modèles risque donc d'être assez discrète, voire absente.

Même constat pour la recharge. Pixel 11 et Pixel 11 Pro acceptent une charge filaire jusqu'à 30 W ainsi que la recharge magnétique Pixelsnap Qi2 jusqu'à 25 W.

Plus surprenant encore : le Pixel 11 possède une batterie légèrement plus généreuse, avec 4 985 mAh contre 4 850 mAh sur le Pixel 11 Pro.

Oui, le Pixel 11 Pro est meilleur… mais est-ce que cela vaut 200 € ?

Le modèle Pro conserve tout de même quelques arguments. Son écran OLED de 6,3 pouces est plus lumineux (3 600 nits, contre 3 000 nits) et surtout capable de faire varier son rafraîchissement de 1 à 120 Hz, contre 60 à 120 Hz pour le Pixel 11.

Le Pixel 11 Pro ajoute aussi l'Ultra Wideband (UWB), une chambre à vapeur pour mieux maîtriser la chauffe et la fonction HiLight, ce système lumineux placé à l'arrière qui peut notamment signaler certains appels ou les interactions avec Gemini.

Le Google Pixel 11

Les configurations 512 Go et 1 To du Pro passent également à 16 Go de RAM.

Ce sont de vrais avantages. Mais aucun ne transforme radicalement l'expérience et il faut dépenser encore plus cher pour en profiter. À stockage équivalent, le Pixel 11 Pro, avec ces éléments, ne semble pas justifier une facture supérieure de 200 €, si ?

C'est en photo que le Pixel 11 Pro justifie vraiment son nom

En revanche, si votre smartphone est avant tout votre appareil photo, cela peut complètement faire basculer votre choix.

Google a doté le Pixel 11 d'un système déjà très complet avec un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et, fait notable, un véritable téléobjectif x5 de 10,8 mégapixels. Quant au zoom numérique, il peut monter jusqu'à x30.

Le Pixel 11 Pro passe clairement dans une autre catégorie. Son capteur principal grimpe à 50 mégapixels, l'ultra grand-angle à 48 mégapixels et surtout le téléobjectif x5 à 48 mégapixels. Les capteurs sont plus grands et davantage capables de récupérer de la lumière.

Le Pro pousse également son zoom jusqu'à x120 avec l'aide de l'intelligence artificielle, contre x30 sur le Pixel 11. Même différence à l'avant : 42 mégapixels sur le Pro contre 10,5 mégapixels sur le modèle standard.

Pour photographier régulièrement de nuit, utiliser beaucoup le zoom, réaliser des portraits ou filmer avec son smartphone, les 200 € supplémentaires commencent ici à avoir beaucoup plus de sens.

Pour faire simple, là où le Pixel 11 va souvent vous forcer à rester sur le capteur principal de 48 Mpx pour la plupart des photos, le Pixel 11 Pro est ultra polyvalent, qu'importe le capteur, la qualité de la photo sera quasiment équivalente !

✅ Pourquoi le Pixel 11 suffit 200 € moins cher à stockage équivalent

Même processeur Tensor G6

Même suivi logiciel pendant 7 ans

Écran 120 Hz et téléobjectif x5 déjà présents

Batterie légèrement plus grande ⚠️ Ce que le Pixel 11 Pro apporte de plus Un meilleur équipement photo, surtout pour le zoom

Un écran LTPO plus lumineux et plus défini

L'UWB

Une meilleure dissipation thermique

À 999 €, le Pixel 11 pourrait finalement être le modèle à acheter

C'est peut-être le paradoxe de cette génération. Google a suffisamment amélioré son modèle standard pour qu'il vienne marcher sur les plates-bandes du Pro.

À 999 €, le Pixel 11 reste évidemment un smartphone cher, et c'est même une augmentation par rapport au prix de lancement du Pixel 10 (justifié en partie par un stockage de base plus large).

Mais face aux 1 199 € demandés pour le Pro, puisqu'il conserve le même processeur, les principales fonctions Gemini, un excellent écran 120 Hz, une recharge Pixelsnap, sept années de mises à jour et désormais un téléobjectif x5, il devient difficile de ne pas le préférer.

À moins d'être particulièrement appétant en photographie, les 200 € économisés semblent donc plus faciles à justifier que les 200 € dépensés.

Le Pixel 11 Pro garde bien quelques raffinements de smartphone très haut de gamme, mais cette année, le simple Pixel 11 n'a jamais autant ressemblé à une version Pro à laquelle on aurait surtout retiré les meilleurs capteurs photo.

Pour découvrir les autres modèles de la marque et comparer leurs prix, consultez également notre sélection des smartphones Google Pixel.