iPhone pliable : Apple envisagerait un lancement prioritaire aux États-Unis avant le reste du monde

À retenir Le premier smartphone pliable d'Apple pourrait être lancé en priorité aux États-Unis .

pourrait être lancé en . Des difficultés d'approvisionnement et des tests de durabilité insatisfaisants ralentissent la production.

et des tests de durabilité insatisfaisants ralentissent la production. Le lancement pourrait suivre un scénario par étapes, similaire à celui du casque Vision Pro.

D'après des sources concordantes issues des chaînes de production chinoises, Apple rencontrerait de sérieuses difficultés pour organiser le lancement mondial de son iPhone pliable, désigné sous le nom d'iPhone Ultra ou iPhone Fold.

L'appareil doit être dévoilé en septembre aux côtés de la gamme iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, mais la marque à la pomme serait contrainte de revoir sa stratégie de distribution. Plutôt qu'une disponibilité simultanée partout dans le monde, il semblerait qu’un déploiement en plusieurs étapes se dessine, avec le territoire américain servi en premier et les autres marchés alimentés plus tard.

Pour quelles raisons ?

Trois raisons expliqueraient ce choix. D'abord, des difficultés d'approvisionnement touchant particulièrement l'écran pliable et la charnière, un composant jugé complexe à produire en grande quantité à un coût « raisonnable ». Ensuite, des tests de durabilité qui se seraient révélés insatisfaisants sur des unités qui auraient été déjà assemblées, nécessitant ainsi des ajustements de dernière minute qui ralentiraient la chaîne de production. Enfin, une équation de prix délicate, la marque cherchant à limiter l'explosion du prix final malgré des coûts de fabrication déjà élevés.

Ce scénario n'est toutefois pas confirmé à 100%. Certains observateurs notent que les sources, basées en Australie et en Chine, permettent surtout de vérifier des retards régionaux dans leurs zones respectives, sans garantir formellement que le lancement sera exclusivement américain au départ. La prudence reste donc de mise sur ce point précis.

Un précédent avec le Vision Pro

Cette approche par étapes rappelle celle suivie pour le casque de réalité mixte Vision Pro, lancé exclusivement aux États-Unis en février 2024 avant une arrivée en Europe et en Asie plusieurs mois plus tard. Les raisons avancées sont similaires : une production initiale à faible volume, la nécessité de former les équipes en magasin à un produit totalement nouveau, et un positionnement ultra-premium qui autorise une montée en puissance progressive.

En procédant ainsi, Apple confirmerait sa stratégie du lancement limité pour ses innovations les plus ambitieuses. Une contrainte industrielle peut alors se transformer en argument commercial, en créant ainsi un sentiment de rareté et de désirabilité autour du produit.

Apple prendrait la parole le 9 septembre prochain

Côté agenda, plusieurs analystes, dont Mark Gurman de Bloomberg, s'accordent désormais sur une keynote fixée au mercredi 9 septembre plutôt qu'au 8, une date jugée improbable puisqu'elle suit directement le jour férié américain du Labor Day, une pratique historiquement évitée par Apple.

Selon Bloomberg, l'annonce officielle de cet événement devrait intervenir deux semaines auparavant, soit vers le 26 août. Ce sera le moment où les médias devraient aussi recevoir les cartons d’invitation. Sinon, les modèles iPhone 18 Pro et Pro Max seraient ensuite mis en vente le 18 septembre, tandis que la date de disponibilité effective du modèle pliable reste, elle, encore incertaine et pourrait glisser vers le mois d'octobre.