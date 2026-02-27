Guide d'Achat : quel smartphone Samsung Galaxy S26 choisir ?

En matière de design, cette année, Samsung conserve une ligne esthétique cohérente sur l’ensemble de la gamme, avec un châssis en aluminium et un dos en verre protégé, ainsi que des finitions particulièrement soignées.

Toutefois, l’organisation des capteurs photo au dos varie sensiblement. Les Galaxy S26 et Galaxy S26+ adoptent un module composé de trois capteurs distincts intégrés verticalement, affleurant légèrement la coque arrière et alignés dans le coin supérieur gauche.

Le Galaxy S26 Ultra, en revanche, opte pour une configuration plus fournie avec quatre capteurs disposés individuellement au dos, accompagnés d’un module laser et d’un flash séparé, ce qui confère à l’ensemble une apparence plus technique. Par ailleurs, les S26 et S26+ présentent des profils plats avec des tranches droites, tandis que le S26 Ultra conserve un gabarit plus massif, avec des angles légèrement plus marqués. Côté couleurs, Samsung propose selon les finitions des teintes noir, argent, bleu clair et vert, auxquelles s’ajoutent certaines exclusivités en ligne.

Le Galaxy S26 est le plus compact et le plus léger de la série, ce qui facilite son usage à une main, alors que le S26 Ultra est le plus grand et le plus lourd, en raison notamment de son écran plus vaste et de son équipement photographique plus complet. Le S26+ se situe logiquement entre les deux.

Enfin, les trois modèles bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à la poussière et à l’immersion temporaire dans l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, les trois smartphones reposent sur des plateformes très haut de gamme. En France, les Galaxy S26 et S26+ sont animés par le processeur Exynos 2600 gravé en finesse, conçu par Samsung, associé à 12 Go de mémoire vive, tandis que le Galaxy S26 Ultra peut atteindre 16 Go de RAM selon la configuration choisie avec l’appui du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Elite For Galaxy, donc spécialement optimisé.

Les capacités de stockage interne débutent à 256 Go pour l’ensemble de la gamme, avec des versions 512 Go disponibles sur les trois modèles et une déclinaison 1To réservée à la version Ultra. En revanche, aucun ne propose d’extension via carte microSD, ce qui impose de bien évaluer ses besoins en amont.

En termes de hiérarchie de puissance, le Galaxy S26 Ultra arrive en tête grâce à ses options de mémoire plus généreuses et à son optimisation poussée pour les usages intensifs, notamment en photo et en traitement vidéo. Le Galaxy S26+ suit de très près, offrant des performances similaires dans la plupart des situations du quotidien. Enfin, le Galaxy S26, bien que légèrement plus compact, conserve une puissance comparable pour la navigation, le jeu ou le multitâche, mais avec des configurations un peu plus limitées selon les versions.

S’agissant de l’écran, Samsung mise sur des dalles AMOLED de dernière génération pour l’ensemble de la série. Le Galaxy S26 est équipé d’un écran AMOLED de 6,2 pouces affichant une définition élevée et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120Hz, avec une luminosité maximale particulièrement élevée pour un usage en plein soleil. Le Galaxy S26+ propose une diagonale de 6,7 pouces, également en AMOLED 120Hz, offrant une surface d’affichage plus confortable pour la lecture et le visionnage de vidéos.

De son côté, le Galaxy S26 Ultra franchit un cap avec un écran de 6,8 pouces, toujours AMOLED, compatible 120Hz adaptatif et bénéficiant d’une luminosité maximale encore supérieure, ainsi que d’une définition plus fine. Rappelons que la version Ultra est dotée d’un stylet qui permet de prendre des notes et de dessiner sur l’écran. En plus, ce modèle profite de la nouvelle technologie Ecran de confidentialité qui permet d’activer un filtre pour éviter que les personnes situées autour de vous ne puisse regarder ce qu’il y a sur votre écran, soit en totalité, soit uniquement pour les notifications. À vous de configurer cette fonction selon les applications souhaitées.

Les trois modèles adoptent un écran plat. En matière d’intérêt global, le Galaxy S26 Ultra s’impose pour ceux qui recherchent la plus grande diagonale et la meilleure finesse d’affichage. Le S26+ constitue un compromis pertinent entre encombrement et confort visuel, tandis que le S26 séduira les amateurs de formats plus compacts sans renoncer à une excellente qualité d’image.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, les différences sont plus marquées. Les Galaxy S26 et S26+ intègrent un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique. Cette configuration polyvalente permet de couvrir la majorité des situations, du paysage à la photo de portrait. Le Galaxy S26 Ultra va plus loin avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs distincts, dont un périscopique, autorisant des niveaux de zoom optique supérieurs. Pour les selfies, les trois modèles disposent d’un capteur frontal de 12 mégapixels intégré dans un poinçon centré en haut de l’écran.

En termes de rendu et de flexibilité, le Galaxy S26 Ultra arrive en tête grâce à la polyvalence de ses focales et à la définition de son capteur principal. Les S26 et S26+ offrent une qualité très proche l’un de l’autre, le choix se jouant davantage sur le format que sur la photo pure.

Concernant la connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G et prennent en charge le Wi-Fi 7, garantissant des débits élevés sur les réseaux compatibles. Ils disposent également du Bluetooth 5.4 et du NFC pour le paiement sans contact. En revanche, aucune prise audio jack 3,5mm n’est présente sur ces modèles, ce qui impose l’usage d’écouteurs sans fil ou d’un adaptateur USB-C.

Aucun ne propose d’émetteur infrarouge. Pour la sécurité biométrique, le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran sur les trois appareils, une solution discrète et pratique à l’usage. Ainsi, sur le plan de la connectivité, les différences sont minimes, Samsung ayant choisi d’harmoniser l’équipement afin de garantir une expérience homogène quel que soit le modèle retenu.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère déterminant. Le Galaxy S26 embarque une batterie de 4000 mAh, tandis que le Galaxy S26+ passe à 4900 mAh et que le Galaxy S26 Ultra atteint 5000 mAh. En toute logique, le modèle Ultra devrait proposer la plus grande endurance, notamment grâce à sa capacité supérieure, même si cette donnée varie sensiblement selon l’usage, la luminosité d’écran ou l’intensité des tâches effectuées.

Le S26+ offre un compromis intéressant entre autonomie et encombrement, alors que le S26 privilégie la compacité au détriment d’une capacité légèrement inférieure. En matière de recharge, le Galaxy S26 supporte une puissance filaire pouvant atteindre 25W, tandis que le S26+ monte à 45W et S26 Ultra jusqu’à 60W, permettant de récupérer un pourcentage significatif de batterie en peu de temps.

Les trois modèles sont compatibles avec la recharge sans fil, à une puissance avoisinant 15W, et prennent également en charge la recharge inversée sans fil pour alimenter des accessoires compatibles.