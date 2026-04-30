Galaxy S26 Series : des réductions spectaculaires à faire valoir avant minuit ce soir

Pour ceux qui envisagent l'achat du Samsung Galaxy S26 Ultra ou de ses déclinaisons, les prochaines heures sont déterminantes. En cumulant les offres de paiement spécifiques, les remises immédiates et le nouveau code de réduction, le montant total des avantages atteint son niveau le plus haut avant de changer de structure dès demain.

Le cumul maximal : comment faire baisser la facture avant ce soir ?

Jusqu'à ce soir, Samsung permet de cumuler le code MYPHONE avec l'avantage lié au mode de paiement. Voici le détail des économies disponibles pour toute commande validée avant le 30 avril à minuit :

Remise cumulée Galaxy S26 Ultra : Vous pouvez atteindre 450 € de réduction en utilisant le code MYPHONE et en sélectionnant le paiement avec Floa (3x ou 4x).

Vous pouvez atteindre 450 € de réduction en utilisant le code MYPHONE et en sélectionnant le paiement avec Floa (3x ou 4x). Remise cumulée Galaxy S26 et S26+ : Le montant total des réductions s'élève à 250 € avec le code MYPHONE et le paiement Floa.

Le montant total des réductions s'élève à 250 € avec le code MYPHONE et le paiement Floa. Bonus de reprise : Un montant de 50 € s'ajoute à la valeur de votre ancien smartphone pour tous les modèles de la gamme.

Modèle Remises cumulées* (jusqu'au 30/04, ce soir) Bonus Reprise Galaxy S26 Ultra 450 € + 50 € Galaxy S26+ 250 € + 50 € Galaxy S26 250 € + 50 €

*Calcul incluant la remise immédiate, le code MYPHONE et l'avantage de paiement FLOA.

Ce qui change à partir de ce soir, le 30 avril au soir

Une fois le cap de minuit passé, la structure des offres évolue. L'avantage lié au paiement avec Floa disparaît, ce qui modifie le montant total des remises directes. À partir de demain, les conditions seront les suivantes :

Galaxy S26 Ultra : Jusqu'à 300 € de remise avec le code MYPHONE.

Jusqu'à 300 € de remise avec le code MYPHONE. Galaxy S26 et S26+ : Jusqu'à 150 € de remise avec le code MYPHONE.

Jusqu'à 150 € de remise avec le code MYPHONE. Bonus reprise : L'avantage de 50 € reste valide.

L'achat d'un nouveau smartphone est aussi l'occasion d'équiper son poignet ou ses oreilles. Jusqu'au 3 mai, Samsung propose des réductions automatiques au panier pour tout achat groupé.

Vous bénéficiez de 10 % de remise immédiate sur les Galaxy Buds ainsi que sur les Galaxy Watch (hors personnalisations Watch8) et de 30 % sur une sélection d'accessoires.

✅ Les points forts du moment Cumul maximal de remises disponible jusqu'à ce soir.

Le code MYPHONE est désormais pleinement actif.

est désormais pleinement actif. Bonus de reprise de 50 € cumulable. ⚠️ Les délais à respecter Offre FLOA (100 € à 150 €) : fin ce soir 30 avril.

Code MYPHONE : limité aux 3 000 premiers acheteurs.

Remises accessoires : valables jusqu'au 3 mai.

Le Galaxy S26 Ultra est donc à son prix le plus accessible si vous validez votre panier avant la fin de la journée. Dès demain, la disparition de la remise liée au mode de paiement diminuera la remise finale de 150 €, même si les autres réductions restent d'actualité.