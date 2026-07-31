Galaxy A17 : 6 ans de mises à jour sous les 150 €, le critère trop souvent oublié

Proposé à 149 €, le Samsung Galaxy A17 nous propose un écran de 6,7 pouces, 128 Go de stockage et une autonomie de deux jours. Et pourtant, son principal atout est son support logiciel, car Samsung lui consacrera 6 ans de mises à jour. Nosu vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 31/07/2026 à 17h45
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Le Galaxy A17

La série Galaxy A de Samsung figure régulièrement parmi les meilleures ventes mondiales. Après le succès des Galaxy A14, A15 et A16 (ce dernier figurant dans le top 10 des ventes de smartphones 2025), le constructeur a renouvelé en cours d'année son offre d'entrée de gamme avec le Galaxy A17.

 

Un tarif sous la barre des 150 € sur Cdiscount

Le Samsung Galaxy A17 s'affiche actuellement au tarif de 149 € chez Cdiscount. Il s'agit d'un modèle d'importation Europe, parfaitement fonctionnel sur les réseaux français.

CaractéristiqueSamsung Galaxy A17 4G (128 Go / 4 Go RAM)
Écran6,7 pouces
Stockage interne128 Go
Mémoire vive (RAM)4 Go
Réseau4G LTE
ProvenanceImport Europe

Un suivi logiciel étendu à 6 ans

Le critère de la longévité logicielle est souvent négligé sur les téléphones d'entrée de gamme. Pourtant, la durabilité est devenue le critère numéro 1 des consommateurs, or l'appareil se démarque par la promesse de 6 années de mises à jour système et de sécurité fournies par Samsung, chose très rare sur un smartphone à ce niveau de prix.

Côté matériel, le téléphone intègre une batterie offrant jusqu'à deux jours d'autonomie en utilisation normale et un espace de stockage de 128 Go, ce qui peut être juste si vous êtes amateur de photo, mais qui est raisonnable si vous avez seulement envie d'un smartphone pratique, polyvalent et qui durera longtemps afin de rentabiliser votre investissement.

✅ Les points forts

  • Tarif accessible sous la barre des 150 €.
  • Suivi logiciel garanti pendant 6 ans par Samsung.
  • Grand écran de 6,7 pouces et 128 Go de stockage.

⚠️ À garder en tête

  • Modèle d'importation Europe.
  • Mémoire RAM à 4 Go (usage orienté tâches quotidiennes et streaming vidéo).
  • Compatibilité réseau 4G uniquement (hors 5G).

En résumé

L'avis de la rédaction : À 149 €, le Galaxy A17 4G associe un tarif très abordable et un support logiciel de 6 ans, pour un investissement sur la durée autrefois réservé aux smartphones haut de gamme !

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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