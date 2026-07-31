One UI 9 bêta sur Galaxy S25 : un firmware repéré sur les serveurs Samsung, mais aucune date annoncée

À retenir One UI 9, basé sur Android 17 , est lancé depuis le 22 juillet 2026 sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8.

, est lancé depuis le sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8. Un firmware de test pour les Galaxy S25 a été repéré, mais aucune bêta publique n'est ouverte actuellement.

a été repéré, mais aucune n'est ouverte actuellement. La France n'est pas incluse dans le programme bêta, les utilisateurs doivent donc attendre la version stable.

One UI 9 est sorti. Samsung l'a lancé le 22 juillet 2026 lors du Galaxy Unpacked de Londres, préinstallé sur les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8 — ses nouveaux pliables haut de gamme. La mise à jour repose sur Android 17, disponible depuis mai 2026. Les Galaxy S25, eux, attendent.

Depuis le 13 mai, Samsung fait tourner un programme bêta de One UI 9 exclusivement sur la série Galaxy S26. Quatre builds bêta successives ont été publiées en deux mois pour cette gamme lancée début 2026. La série S25, sortie un an plus tôt, n'a pas été intégrée à ce programme. C'est nouveau : lors du cycle One UI 8, basé sur Android 16, c'était le Galaxy S25 qui avait ouvert le bal des tests.

Ce que le firmware repéré signifie — et ce qu'il ne signifie pas

Le leaker opérant sous le compte X @fahadalijaved a identifié une première build interne portant la référence S938NKSUBZZG8 sur le serveur OTA coréen de Samsung. Une build interne est un firmware de test que Samsung fait circuler en amont d'une ouverture bêta publique : sa présence sur le serveur indique que le développement a franchi un palier, pas que la mise à jour est imminente.

Aucun communiqué officiel n'a suivi — ni sur le Newsroom Samsung, ni via ses canaux de mise à jour logicielle. Une affirmation publiée sur le forum Samsung Community US affirme que « le programme bêta One UI 9.0 est officiellement en cours de déploiement pour la série Galaxy S25 » ; elle contredit l'ensemble des sources spécialisées, et aucune source indépendante n'a pu la recouper. À l'heure où ces lignes sont écrites, aucune bêta publique n'est ouverte pour le Galaxy S25.

Samsung Galaxy Z Fold8

Parmi les fonctionnalités attendues pour cette version figure le Horizontal Lock, une gestion repensée de l'orientation de l'écran présentée comme argument phare du Galaxy S26 et annoncée pour arriver sur S25 via One UI 9. Le périmètre de test interne confirmé mi-juillet par Samsung inclut également les séries S23, S24, S26, plusieurs modèles A-series et les anciens pliables Z Fold 6, Z Flip 6 et Z TriFold.

En France, la bêta ne sera pas pour vous

Le programme bêta One UI 9 est ouvert dans six pays : Allemagne, Inde, Pologne, Royaume-Uni, Corée du Sud et États-Unis. La France n'en fait pas partie, comme lors des cycles précédents. Les propriétaires de Galaxy S25 français devront attendre la version stable, dont Samsung n'a communiqué aucun calendrier.

Le cycle One UI 8 avait nécessité sept builds bêta pour la série Galaxy S25 ; One UI 8.5, neuf à dix. Samsung n'a donné aucune indication sur le nombre de builds prévu cette fois.