Galaxy S26 Ultra : 400 € à plus de 900 € de remise immédiates

Pour l'achat du Galaxy S26 (le plus compact) ou du Galaxy S26+ (au format plus grand), des remises très intéressantes sont au rendez-vous. Toutefois, c'est le modèle Ultra de la marque qui concentre les promotions les plus agressives.

Si vous hésitez encore, n'hésitez pas à consulter notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra pour mesurer tout son potentiel.

Jusqu'à 300 € de réduction immédiate avec le code MYS26F

Pour lancer les réjouissances, le constructeur propose une offre majeure, désormais prolongée jusqu'au 23 juin 2026. En saisissant le code promotionnel MYS26F lors de la validation de votre panier sur le site officiel de Samsung ou sur l'application Samsung Shop, vous profitez instantanément d'une baisse de prix massive :

200 € de remise immédiate pour l'achat du Galaxy S26 Ultra en versions 256 Go et 512 Go (tous coloris confondus).

pour l'achat du Galaxy S26 Ultra en versions 256 Go et 512 Go (tous coloris confondus). 300 € de remise immédiate pour l'achat du Galaxy S26 Ultra dans sa déclinaison de 1 To (tous coloris confondus).

Attention, cette offre est exclusive puisqu'elle est limitée aux 3 000 premiers acheteurs. Ce code à utilisation unique est cumulable avec les autres remises en cours.

200 € de remise supplémentaire grâce au paiement FLOA 3x4x

En plus du code avantage, Samsung s'associe avec FLOA pour alléger la facture. Depuis le 1er et jusqu'au 23 juin 2026, le simple fait de sélectionner le mode de paiement en plusieurs fois « FLOA 3x4x » déclenche automatiquement une autre baisse au moment de valider la commande :

200 € de remise immédiate supplémentaire pour l'achat du Galaxy S26 Ultra.

Cette réduction est limitée à une seule fois par commande. En cumulant le code MYS26F and le mode de règlement FLOA, vous atteignez déjà entre 400 € et 500 € de remise immédiate garantie au panier sur le modèle Ultra. C'est donc très simple.

Un bonus de reprise pour faire grimper la remise à plus de 900 €

Pour les utilisateurs qui souhaitent recycler leur ancien équipement, l'addition devient assez impressionnante. Du 1er au 14 juin 2026 inclus, Samsung ajoute un bonus de reprise de 50 € qui vient se cumuler à la valeur de rachat de votre ancien appareil (pouvant atteindre jusqu'à 570 € selon l'estimation de Samsung).

Au total, en ajoutant les 400 € à 500 € de réductions immédiates obtenues précédemment aux 620 € maximaux de l'offre de reprise (570 € + 50 € de bonus), l'économie globale peut ainsi largement dépasser la barre des 900 € pour les dossiers éligibles !

Pour en profiter, il vous suffit de faire reprendre un modèle des générations précédentes (Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra). Toutes les modalités de l'opération restent accessibles sur les conditions de reprise de la plateforme dédiée.

De plus, il faut savoir que Samsung peut reprendre des appareils d'autres marques, et pas uniquement des smartphones.

Écosystème et accessoires en promotion

Si vous désirez compléter l'expérience avec de nouveaux équipements de l'univers des smartphones Samsung, la marque prolonge ses offres pour les accessoires jusqu'au 21 juillet 2026 inclus :

10 % de remise immédiate au panier sur les écouteurs sans fil Galaxy Buds et les montres connectées Galaxy Watch (hors Galaxy Watch8 personnalisées).

au panier sur les écouteurs sans fil Galaxy Buds et les montres connectées Galaxy Watch (hors Galaxy Watch8 personnalisées). 30 % de remise immédiate sur une large sélection d'accessoires (coques, chargeurs, protections) à ajouter directement durant votre parcours d'achat.

Cette combinaison d'offres fait du Galaxy S26 Ultra l'achat le plus intéressant du mois et de loin si vous souhaitez un très haut de gamme. Les soldes ne sont pas encore là, mais difficile de savoir s'ils pourront proposer mieux.