Galaxy S26 Ultra : a-t-on manqué le coche pour se le procurer au meilleur prix ?

Acheter le dernier mobile haut de gamme Samsung juste après la clôture des promotions officielles demande souvent un peu d'audace. Qu'elle soit rouge ou bleue, le prix public de 1 469 € est une pilule difficile à avaler, même pour l'appareil qui s'impose d'office comme le roi d'Android cette année.

Les offres de Samsung se prolongent

Pour tout vous dire, cet article avait pour but de présenter un bon plan pour pallier la fin des offres de lancement de Samsung, mais la marque nous a justement annoncé le prolongement de ces offres, et même des ajouts.

Samsung prolonge donc son code S26LIVE jusqu'au 14 avril, code qui permet jusqu'à 500 € de remise immédiate, voire 550 € sur les couleurs exclusives du Galaxy S26 Ultra jusqu'à ce soir !

jusqu'au 14 avril, code qui permet sur les couleurs exclusives du Galaxy S26 Ultra jusqu'à ce soir ! Vous bénéficiez également de 100 € de remise en payant avec PayPal jusqu'au 12 avril.

L'importation : la botte secrète pour faire chuter la facture

En fouillant du côté des importations certifiées, on déniche des pépites capables de relancer l'intérêt pour ce géant de 6,9 pouces.

Le vendeur Madeours propose actuellement le Galaxy S26 Ultra à 1 059,89 € sur Rakuten. Concrètement, il s'agit d'une version internationale (USA) parfaitement compatible avec nos réseaux 5G français.

Ce qui rend ce plan vraiment intéressant, c'est l'économie de plus de 400 € sur un produit neuf, livré avec des accessoires souvent vendus séparément en Europe : étui, protecteur d'écran et surtout le chargeur rapide 45W d'origine.

Comme vous avez pu le lire dans notre test du Galaxy S26 Ultra, Samsung promet désormais 7 ans de mises à jour. Sur une telle durée, opter pour l'importation devient très rentable. L'économie réalisée à l'achat amortit largement le prix si vous êtes fan de haut de gamme.

✅ Pourquoi craquer Prix imbattable : 400 € d'économie par rapport au prix public.

400 € d'économie par rapport au prix public. Pack complet : Chargeur et protections inclus dans la boîte.

Chargeur et protections inclus dans la boîte. Longévité : Un investissement serein pour les 7 prochaines années. ⚠️ À retenir SIM : Format hybride 1 Nano SIM et 1 eSIM.

Format hybride 1 Nano SIM et 1 eSIM. Provenance : Version internationale (marché US).