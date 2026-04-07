Galaxy S26 Ultra : a-t-on manqué le coche pour se le procurer au meilleur prix ?

Les précommandes étaient exceptionnelles, les offres de lancement se sont terminées en apothéose le 31 mars dernier, et depuis, la facture a repris des couleurs. Si vous pensiez avoir raté le train du Galaxy S26 Ultra à prix cassé, une alternative sérieuse vient de pointer le bout de son nez.

Rémi Deschamps - publié le 07/04/2026 à 17h45
Le Samsung Galaxy S26 Ultra

Acheter le dernier mobile haut de gamme Samsung juste après la clôture des promotions officielles demande souvent un peu d'audace. Qu'elle soit rouge ou bleue, le prix public de 1 469 € est une pilule difficile à avaler, même pour l'appareil qui s'impose d'office comme le roi d'Android cette année.

 

Les offres de Samsung se prolongent

Pour tout vous dire, cet article avait pour but de présenter un bon plan pour pallier la fin des offres de lancement de Samsung, mais la marque nous a justement annoncé le prolongement de ces offres, et même des ajouts.

  • Samsung prolonge donc son code S26LIVE jusqu'au 14 avril, code qui permet jusqu'à 500 € de remise immédiate, voire 550 € sur les couleurs exclusives du Galaxy S26 Ultra jusqu'à ce soir !
  • Vous bénéficiez également de 100 € de remise en payant avec PayPal jusqu'au 12 avril.

L'importation : la botte secrète pour faire chuter la facture

En fouillant du côté des importations certifiées, on déniche des pépites capables de relancer l'intérêt pour ce géant de 6,9 pouces.

Le vendeur Madeours propose actuellement le Galaxy S26 Ultra à 1 059,89 € sur Rakuten. Concrètement, il s'agit d'une version internationale (USA) parfaitement compatible avec nos réseaux 5G français. 

Ce qui rend ce plan vraiment intéressant, c'est l'économie de plus de 400 € sur un produit neuf, livré avec des accessoires souvent vendus séparément en Europe : étui, protecteur d'écran et surtout le chargeur rapide 45W d'origine.

 

Comme vous avez pu le lire dans notre test du Galaxy S26 Ultra, Samsung promet désormais 7 ans de mises à jour. Sur une telle durée, opter pour l'importation devient très rentable. L'économie réalisée à l'achat amortit largement le prix si vous êtes fan de haut de gamme.

✅ Pourquoi craquer

  • Prix imbattable : 400 € d'économie par rapport au prix public.
  • Pack complet : Chargeur et protections inclus dans la boîte.
  • Longévité : Un investissement serein pour les 7 prochaines années.

⚠️ À retenir

  • SIM : Format hybride 1 Nano SIM et 1 eSIM.
  • Provenance : Version internationale (marché US).

L'analyse de la rédaction : Le Galaxy S26 Ultra est une belle bête de course que l'on recommande sans hésiter pour sa durabilité logicielle. Si les offres de mars sont finies, cette option à 1 059 € est la pépite du moment, mais il faut accepter de passer par de l'import.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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