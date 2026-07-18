Galaxy S26 Ultra : l'écran qui rougit n'est pas un problème matériel, confirme Samsung

Samsung a confirmé que le voile rouge observé sur certains écrans du Galaxy S26 Ultra provient d'un souci logiciel de calibration des couleurs, et non d'une défaillance de la dalle OLED. Une mise à jour corrective est en préparation.

Sylvain Pichot - publié le 18/07/2026 à 15h30
Ajoutez-nous à vos favoris
Samsung Galaxy S26 Ultra

Depuis plusieurs semaines, de nombreux propriétaires du Galaxy S26 Ultra signalent l'apparition progressive d'une tache rougeâtre au centre de leur écran. Selon les témoignages partagés sur reddit et sur la plateforme coréenne Naver, cette coloration n'était pas visible lors du déballage de l'appareil mais serait apparue après deux à trois mois d'utilisation normale. 
Certains utilisateurs affirment même avoir observé le même défaut sur des modèles de démonstration exposés en magasin. Ces phénomènes a fait penser d’un possible cas de rémanence aussi appelé burn-in. En outre, la technologie Privacy Display faisait partie des pistes évoquées causant ce problème.

Une explication officielle centrée sur le logiciel

Selon la marque, l'enquête menée sur plusieurs unités affectées a permis d'établir que le phénomène résulte d'un déséquilibre des couleurs lié à un algorithme d'optimisation de l'affichage, et non d'une dégradation physique du panneau. D'après le fabricant, ce déséquilibre peut survenir dans des conditions particulières, notamment une exposition prolongée à un éclairage intense combinée à une luminosité maximale, une situation fréquente dans les boutiques par exemple, où les modèles sont exposés en fonctionnement constant.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Dans une déclaration transmise au média Engadget, Samsung a précisé que « l'écran continue de fonctionner normalement » et que, s'agissant d'un problème de balance des couleurs et non d'un défaut matériel, un remplacement de la dalle n'est pas nécessaire. Selon la marque, la calibration à venir appliquera des valeurs d'ajustement optimisées, s'appuyant sur une technologie déjà utilisée par Samsung pour gérer la qualité des écrans OLED, afin de restaurer une balance des couleurs homogène sur l'ensemble de la surface. 

Un cadre de l'entreprise, cité par le média sud-coréen News1, a par ailleurs expliqué que des variations de la balance des couleurs peuvent survenir sous un éclairage puissant à luminosité maximale, et que le problème pourra être résolu grâce à une optimisation du logiciel de correction des couleurs.
Reste que la marque n'a pas encore précisé pourquoi seule une portion de l'écran semble concernée sur les appareils touchés.

À quand le correctif ?

Dans l'attente du déploiement d'une mise à jour à distance, Samsung invite les utilisateurs concernés à se rendre dans un centre de service agréé afin de bénéficier immédiatement de la correction logicielle. La date exacte de diffusion de cette mise à jour à l'échelle mondiale reste encore indéterminée selon la marque. Compensation commerciale n'a été communiquée par le fabricant à ce stade.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Trois smartphones posés côte à côte sur une surface plane.
Guide d'achat

Clapet ou grand format ? 3 smartphones pliables et lequel est fait pour vous

17/07/2026
Trois smartphones posés sur le sable d'une plage.
Guide d'achat

Moins de 300 euros : notre sélection de 3 smartphones de 2026 au meilleur rapport qualité-prix

16/07/2026
Trois smartphones posés sur de l'herbe.
Guide d'achat

Garder son smartphone plusieurs années : 3 modèles vraiment taillés pour durer

15/07/2026
Samsung S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra et Google Pixel 9a posés sur le sable d'une plage.
Guide d'achat

Photophones de vacances : 3 smartphones pour ramener de belles photos de votre été

14/07/2026