Galaxy S26 Ultra : l'écran qui rougit n'est pas un problème matériel, confirme Samsung

Depuis plusieurs semaines, de nombreux propriétaires du Galaxy S26 Ultra signalent l'apparition progressive d'une tache rougeâtre au centre de leur écran. Selon les témoignages partagés sur reddit et sur la plateforme coréenne Naver, cette coloration n'était pas visible lors du déballage de l'appareil mais serait apparue après deux à trois mois d'utilisation normale.

Certains utilisateurs affirment même avoir observé le même défaut sur des modèles de démonstration exposés en magasin. Ces phénomènes a fait penser d’un possible cas de rémanence aussi appelé burn-in. En outre, la technologie Privacy Display faisait partie des pistes évoquées causant ce problème.

Une explication officielle centrée sur le logiciel

Selon la marque, l'enquête menée sur plusieurs unités affectées a permis d'établir que le phénomène résulte d'un déséquilibre des couleurs lié à un algorithme d'optimisation de l'affichage, et non d'une dégradation physique du panneau. D'après le fabricant, ce déséquilibre peut survenir dans des conditions particulières, notamment une exposition prolongée à un éclairage intense combinée à une luminosité maximale, une situation fréquente dans les boutiques par exemple, où les modèles sont exposés en fonctionnement constant.

Dans une déclaration transmise au média Engadget, Samsung a précisé que « l'écran continue de fonctionner normalement » et que, s'agissant d'un problème de balance des couleurs et non d'un défaut matériel, un remplacement de la dalle n'est pas nécessaire. Selon la marque, la calibration à venir appliquera des valeurs d'ajustement optimisées, s'appuyant sur une technologie déjà utilisée par Samsung pour gérer la qualité des écrans OLED, afin de restaurer une balance des couleurs homogène sur l'ensemble de la surface.

Un cadre de l'entreprise, cité par le média sud-coréen News1, a par ailleurs expliqué que des variations de la balance des couleurs peuvent survenir sous un éclairage puissant à luminosité maximale, et que le problème pourra être résolu grâce à une optimisation du logiciel de correction des couleurs.

Reste que la marque n'a pas encore précisé pourquoi seule une portion de l'écran semble concernée sur les appareils touchés.

À quand le correctif ?

Dans l'attente du déploiement d'une mise à jour à distance, Samsung invite les utilisateurs concernés à se rendre dans un centre de service agréé afin de bénéficier immédiatement de la correction logicielle. La date exacte de diffusion de cette mise à jour à l'échelle mondiale reste encore indéterminée selon la marque. Compensation commerciale n'a été communiquée par le fabricant à ce stade.

