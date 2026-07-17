Pixel 11 : Google officialise Pixel Glow avant la conférence du 12 août

À moins d'un mois de son événement Made by Google, Google a diffusé un premier teaser du Pixel 11 confirmant son nom, un coloris doré et surtout Pixel Glow, une nouvelle lumière colorée au dos du smartphone.

Sylvain Pichot - publié le 17/07/2026 à 19h45
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Google Pixel 11 Glow intro

Google a choisi de communiquer par petites touches sur son prochain smartphone, en commençant par une courte vidéo publiée le 15 juillet sur la page d'accueil de son Google Store. Cette séquence confirme explicitement l'appellation Pixel 11 ainsi qu'un coloris or qui viendra enrichir le catalogue de la marque. Au-delà de la finition, le teaser met en avant un nouvel élément visuel placé près du bloc photo, au cœur de la stratégie de différenciation matérielle de cette génération.

Selon les images diffusées, Pixel Glow prend la forme d'une pastille circulaire située à l'emplacement habituel du flash, à droite des capteurs photo. La séquence montre cette pastille défiler à travers différentes teintes, évoquant la roue multicolore affichée par macOS lors d'un chargement. Contrairement à ce que laissaient penser les premiers dépôts de code repérés dans Android 17, il ne s'agirait donc pas d'un ruban lumineux entourant tout le module photo, mais d'un unique point lumineux coloré, plus discret.

Une LED de notification modernisée

D'après une description apparue dans une fuite antérieure, Pixel Glow serait destiné à signaler discrètement certaines activités importantes lorsque le smartphone est posé sur son écran, à la manière des anciennes LED de notification longtemps présentes sur Android puis largement abandonnées. Des éléments extraits du code de l'application Pixel Diagnostics laissent penser que Google prévoirait également un retour visuel lors d'interactions avec Gemini, ajoutant une dimension plus contextuelle à cet éclairage.

Pour intégrer ce composant, Google renoncerait au capteur de température infrarouge présent sur certains modèles Pro de la génération précédente. D'après plusieurs observateurs, cette lumière colorée ne suffirait pas à elle seule à justifier le remplacement d'un smartphone récent, même si elle pourrait séduire les utilisateurs attachés à ce type de signalisation visuelle.

Google Pixel 11 leak

Google Pixel 11

Sur le marché, la comparaison la plus fréquente reste celle avec l'interface Glyph de Nothing, un ensemble de LED blanches au dos de l'appareil capable d'afficher plusieurs motifs pour les notifications ou la charge. Pixel Glow adopte une approche différente, avec un point unique et coloré, pour l'instant moins polyvalent mais plus discret que l'habillage lumineux marqué des modèles Nothing.

Une gamme élargie et repensée

La série Pixel 11 comptera quatre modèles : Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold pliant. Des fiches produit publiées par erreur sur Amazon ont confirmé prix et caractéristiques de l'ensemble de la gamme avant l'annonce officielle. Changement notable : tous les modèles abandonnent désormais le stockage de base à 128 Go pour démarrer à 256 Go minimum.
Côté coloris, Google renouvelle entièrement sa palette. Le Pixel 11 serait proposé en Light Sterling (gris), Midnight Haze (noir), Fuchsia (rose) et Moss (vert), tandis que les Pro et Pro XL adopteraient Light Fog (blanc), Midnight Haze, Dune (rosé) et Pine (vert foncé). Le Pro Fold se limiterait à Midnight Haze et Pine, les versions 1 To n'étant disponibles qu'en Midnight Haze.

Sur le plan technique, la série est attendue avec une nouvelle puce Tensor G6 et, selon certaines fuites, l'abandon du modem Samsung au profit d'une solution MediaTek destinée à améliorer la fiabilité de la 5G.

Disponibilité

La conférence Made by Google est programmée le 12 août 2026 à New York, avec ouverture des précommandes dans la foulée de la présentation et commercialisation générale prévue le 20 août 2026.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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