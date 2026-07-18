iPhone 15 : pourquoi son prix baisse à 589 € maintenant ?

L'iPhone 15 n'est plus le smartphone le plus récent d'Apple, et cela se voit sur son prix. On le trouve actuellement à 589 € en neuf chez Boulanger, quand plusieurs enseignes le proposent encore autour de 719 €. Voici pourquoi il recule, et si c'est le bon moment pour l'acheter.

La Rédac LesMobiles - publié le 18/07/2026 à 12h15
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Un iPhone 15 posé sur une table en bois.

Depuis l'arrivée des iPhone 16 puis 17, l'attention s'est déplacée vers les modèles les plus récents d'Apple. L'iPhone 15 est passé au second plan, et c'est justement ce qui le rend intéressant aujourd'hui pour qui cherche un iPhone sans viser le tarif du haut de gamme actuel.

 

Pourquoi son prix baisse maintenant

La mécanique est simple. Quand Apple lance une nouvelle génération, les modèles précédents restent en vente, mais à un tarif revu à la baisse. L'iPhone 15 se retrouve désormais deux générations derrière, ce qui explique l'écart avec son prix de départ. Ses qualités, elles, n'ont pas bougé, et il continue de recevoir les mises à jour d'iOS pendant plusieurs années, ce qui reste un vrai atout côté longévité.

 

Ce qu'il propose encore

L'iPhone 15 s'appuie sur la puce Apple A16 Bionic, toujours largement à l'aise au quotidien, un écran OLED de 6,1 pouces et un capteur principal de 48 mégapixels qui tient parfaitement la route. Il a aussi inauguré le port USB-C côté Apple, avec la recharge sans fil MagSafe et une étanchéité IP68.

Deux choses à savoir, pour rester honnête. L'écran reste à 60 Hz, la fluidité renforcée de la dalle ProMotion étant réservée aux modèles Pro. Et comme sur tous les iPhone récents, le chargeur secteur n'est pas fourni dans la boîte. Vous pouvez comparer les autres modèles de la marque dans notre catalogue des smartphones Apple pour situer l'offre.

Faut-il craquer ?

À ce tarif, l'iPhone 15 neuf chez Boulanger est un bon point d'entrée dans l'écosystème Apple, avec la garantie classique d'une grande enseigne. Si votre budget est plus serré, la version reconditionnée existe autour de 445 € chez un spécialiste, avec sa propre garantie, ce qui dérisque l'achat d'occasion. Dans les deux cas, vous obtenez un iPhone complet et suivi pour longtemps.

Pensez simplement à vérifier la capacité de stockage et le coloris proposés au moment de votre commande, car ce type d'offre peut évoluer d'une enseigne à l'autre.

 
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