Galaxy S26 Ultra : le point sur les offres actuelles du meilleur Android 2026

Plongeons tout de suite dans le vif du sujet en étudiant les différentes offres faites par Samsung sur sa boutique en ligne.

Pour commencer, la plus grosse réduction que Samsung propose actuellement est une réduction immédiate de 100 € sur le Galaxy S26 Ultra. En utilisant le code SELECT100 lors de la validation de votre panier, le prix de l'appareil descend à 1 269 €.

Cette offre est valable jusqu'au 21 mai 2026 inclus et s'applique sur tous les coloris ainsi que sur toutes les capacités de stockage, ce qui permet de s'équiper avec le modèle le plus évolué parmi les mobiles Samsung.

Des accessoires et des services à prix réduit au panier

L'achat d'un tel smartphone s'accompagne souvent de la recherche d'une protection ou d'objets connectés pour profiter de tout son potentiel. Jusqu'au 31 mai 2026, Samsung applique une remise immédiate de 30 % sur une sélection d'accessoires directement pendant votre parcours d'achat.

De plus, si vous optez pour la protection avec l'assurance Samsung Care+, une coque Slim magnétique d'une valeur de 69,90 € s'ajoute automatiquement à votre commande sans frais supplémentaires.

Avantage Montant ou bénéfice Condition Remise panier 100 € de réduction Code SELECT100 Accessoires 30 % de remise Sélection sur le site Coque magnétique Offerte (valeur 69,90 €) Avec Samsung Care+ Écosystème 10 % sur Buds et Watch Achat simultané

Compléter son équipement avec les Galaxy Buds et les Galaxy Watch

Pour ceux qui souhaitent utiliser l'ensemble des appareils connectés de la marque, une réduction de 10 % est appliquée sur les Galaxy Buds ainsi que sur les Galaxy Watch pour tout achat d'un smartphone de la gamme S26 (Standard, Plus ou Ultra).

Cette offre peut se cumuler avec les autres remises en cours, ce qui permet de créer un écosystème cohérent tout en maîtrisant son budget.

Les étudiants bénéficient par ailleurs d'un avantage de 10 % minimum toute l'année sur leur portail dédié !

✅ Les points forts Le code SELECT100 diminue le prix de manière immédiate au panier.

La coque magnétique offerte avec l'assurance apporte une vraie valeur.

Le cumul des remises sur les accessoires est efficace ce printemps. ☑️ À vérifier avant l'achat Le code promotionnel expire le 21 mai 2026.

Les produits reconditionnés ne sont pas éligibles à ces avantages.

Les stocks peuvent être limités sur les coloris les plus demandés.

L'avis de la rédaction sur les promotions de mai 2026

Si vous souhaitez acheter un Galaxy S26 Ultra seul, les offres sont moins intéressantes qu'il y a encore quelques jours où nous pouvions aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros de réduction. Les offres actuelles sont plus avantageuses en groupant l'achat avec des écouteurs et une montre.

Entre la remise directe de 100 €, la coque offerte et les réductions sur les montres connectées, Samsung propose tout de même un ensemble de remises cohérent pour ceux qui souhaitent renouveler leur matériel.