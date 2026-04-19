Galaxy S26 Ultra : Samsung continue à bombarder d'offres de lancement !

Si vous hésitiez encore à franchir le pas, la boutique officielle Samsung vient de remettre une pièce dans la machine. Pour cette nouvelle année, la marque veut verrouiller le segment premium avec des offres commerciales qui rappellent qu'elle est leader sur le marché Android.

Entre remises immédiates et bonus sur l'écosystème, le Galaxy S26 Ultra est plus que jamais à l'honneur.

Des avantages cumulables pour un équipement complet

Samsung a bien compris que le nerf de la guerre en 2026, c'est l'équilibre global de l'offre. Jusqu'au 30 avril, une remise additionnelle de 150 € est appliquée si vous optez pour un paiement en 3x ou 4x via FLOA.

Mais ce n'est pas tout. La marque offre également 3 mois de Samsung Care+, une sécurité bienvenue pour un appareil de ce prix.

Pour ceux qui veulent basculer totalement dans l'univers Galaxy, une réduction de 10 % s'applique sur les objets connectés en achat simultané, grimpant même à 30 % sur tout l'écosystème Galaxy jusqu'au 3 mai.

De quoi accompagner votre nouveau mobile d'une montre ou d'écouteurs à prix cassé !

Pourquoi craquer pour le S26 Ultra maintenant ?

Comme nous l'avons souligné dans notre test complet du Galaxy S26 Ultra, ce modèle est un véritable coffre-fort numérique doté d'un écran parmi les plus beaux au monde (sans exagération) et qui a en plus le luxe de proposer un bloc photo également dans le top 10, si ce n'est même 5.

C'est également un smartphone très durable avec ses 7 ans de mises à jour garanties, permettant de lisser l'investissement.

L'interface est fluide, la partie photo est sans doute la plus polyvalente du marché, et l'intégration de l'intelligence artificielle n'est plus un gadget mais un outil de productivité réel. Pour ceux qui redoutent la jungle du smartphone, ce modèle est une valeur refuge.

Si vous souhaitez investir dans un appareil et que vous cherchez un modèle à l'acmé de la technologie actuelle, c'est l'Android le plus polyvalent.

✅ Les avantages à saisir Remise FLOA : 150 € de réduction supplémentaire.

150 € de réduction supplémentaire. Protection : 3 mois de Samsung Care+ offerts. ⚠️ Les dates limites Offre FLOA : Fin de l'opération le 30 avril.

Fin de l'opération le 30 avril. Écosystème : 30 % de remise jusqu'au 3 mai.

Offre Montant / Avantage Validité Remise avec paiement FLOA 150 € 30 avril Remise Écosystème Jusqu'à 30 % 3 mai Assurance Care+ 3 mois offerts Lancement

Samsung joue la carte du tapis rouge pour attirer les derniers hésitants. Cumuler ces remises permet de s'offrir le meilleur de la technologie Android à un prix un peu plus digeste, mais on ne va pas se mentir, le tarif reste un investissement.