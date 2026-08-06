Galaxy S26 Ultra : Samsung reconnaît une tache rougeâtre sur l'écran et promet un correctif sans date

Sur Reddit et sur la plateforme coréenne Naver, des propriétaires de Galaxy S26 Ultra ont signalé l'apparition progressive d'une tache rectangulaire rougeâtre au centre de leur écran. La décoloration n'était pas visible à l'ouverture de la boîte ; elle serait apparue après trois à quatre mois d'utilisation normale. Des modèles de démonstration en magasin auraient également été touchés. Le volume de signalements a grimpé après une mise à jour logicielle de routine survenue peu après le lancement.

Il y a peu, Samsung a officiellement reconnu le problème via une notice publiée dans l'application Samsung Members en Corée du Sud, puis par une déclaration au quotidien coréen Chosun. La décoloration « est due à une optimisation logicielle, non au matériel », et « sera résolue par l'optimisation du logiciel de correction des couleurs », selon un responsable du groupe cité par Chosun et repris par Gadget Hacks. Le nombre d'unités affectées n'a pas été communiqué. Toutefois, l'ampleur est suffisante pour que Samsung ait conduit une investigation formelle, selon le média sud-coréen News1.

Privacy Display, la nouveauté pointée par Samsung

Premier smartphone à intégrer une fonction baptisée Privacy Display, le S26 Ultra rend l'écran illisible depuis les angles latéraux — la luminosité chute à 3,5 % à 45 degrés de l'axe et à 0,9 % ou moins à 60 degrés, selon une certification réalisée par UL Solutions. Cette fonction repose sur la technologie LEAD 2.0 de Samsung Display, une dalle OLED dont le polariseur — la couche qui réduit les reflets de la lumière ambiante et filtre la lumière pour améliorer le contraste — a été supprimé afin d'augmenter la luminosité et réduire la consommation. C'est précisément ce nouveau type de panneau que le logiciel de calibration colorimétrique n'aurait pas géré correctement.

Samsung maintient que l'impact sur un usage face à l'écran reste « négligeable » et évoque des conditions spécifiques comme déclencheur — forte lumière ambiante combinée à une luminosité maximale prolongée. Les témoignages terrain décrivent autre chose : une apparition spontanée après plusieurs mois, sans condition d'usage particulière. La contradiction n'est pas résolue. Aucune analyse technique indépendante de la dalle n'a été publiée à l'heure de l'écriture de ces lignes. Les Galaxy S26 et S26+, qui n'intègrent pas le Privacy Display, ne semblent pas concernés.

Correctif à venir, situation floue pour les propriétaires français

Samsung prépare une mise à jour OTA (Over The Air) — c'est-à-dire envoyée directement sur l'appareil sans passer par un atelier — qui appliquera la recalibration à distance. Aucune date de déploiement n'a été communiquée. En attendant, les propriétaires affectés sont invités à se rendre dans un centre de service Samsung. En Corée du Sud, Samsung a annoncé une prise en charge gratuite même hors garantie. Cette mesure n'a pas fait l'objet d'un communiqué officiel pour les autres marchés : son extension à la France n'a pas été confirmée par Samsung France à l'heure de l'écriture de ces lignes.

