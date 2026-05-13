Google Pixel 9a : il tombe à 399 € et casse les codes du milieu de gamme

Pas besoin de dossier de remboursement complexe ou de code promo caché pour profiter de ce tarif. Pour moins de 400 €, vous repartez avec un Google Pixel 9a neuf, compact, et doté de la fameuse « patte » Google qui fait trembler les modèles bien plus onéreux.

La photo et l'IA : la prestidigitation de Google

L'argument massue reste la photo dite « computationnelle ». Il faut dire que le capteur de 48 Mpx de ce modèle fait des miracles grâce au processeur Tensor G4, le même que sur les modèles Pro de la gamme.

Que ce soit pour des portraits ou des paysages nocturnes, le rendu est tout simplement bluffant de réalisme, malgré les retouches IA apportées, et avec toutes les fonctions magiques de Google (Gomme Magique, Meilleur Cliché) incluses.

L'écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz offre une fluidité très agréable et dans un format compact. C'est l'appareil adapté à ceux qui cherchent un smartphone qui se manipule d'une seule main, mais agréable pour les yeux.

Points Clés Spécifications Pixel 9a Écran OLED Actua 6,3" (120 Hz) Processeur Google Tensor G4 Photo 48 Mpx + Ultra Grand-Angle Prix Promo 399,00 € Suivi Logiciel 7 ans (jusqu'en 2032)

Un investissement serein jusqu'en 2032 !

Ce qui rend cette offre vraiment imbattable, c'est la promesse de Google de 7 ans de mises à jour. En achetant ce téléphone aujourd'hui, il restera à jour et sécurisé jusqu'au printemps 2032. C'est une longévité que l'on ne trouve habituellement que sur les mobiles Samsung ou Apple les plus chers.

Avec sa certification IP68 et l'ajout de la charge sans fil, le Pixel 9a coche toutes les cases du premium. C’est la solution parfaite pour contrer la hausse générale des prix du neuf tout en profitant d'une technologie de pointe.

✅ Pourquoi on craque Le prix : 150 € d'économie réelle et immédiate.

La qualité photo Google, inégalée à ce tarif.

Le format compact et l'écran 120 Hz. ☑️ À garder en tête Le stockage est de 128 Go sur cette version.

La charge filaire (24W) reste un peu lente.

Les stocks risquent de fondre rapidement.

L'avis de la rédaction : l'affaire du moment